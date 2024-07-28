Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на границе Костанайской области и России
Электронную очередь вводят на трех пунктах пропуска на границе Костанайской области и России
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать