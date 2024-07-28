Отправлено: - 17:19

Skeptic:

то на границах, максимум, стоял бы пограничник рядом со шлагбаумом. Для проверки паспортов.

Цитата:-----Видел такое ещё в 1994 году на границе Германия - Польша .Так что минимум на 30 лет отстали