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≡ Завод по производству сжиженного природного газа планируют построить в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49719
Завод по производству сжиженного природного газа планируют построить в Рудном
Отправлено: 27.07.24 - 16:58
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Проект заявлен АО «НК «QazaqGaz». Строительство малотоннажного завода СПГ для национального оператора - «опыт в расширении компетенций». Для Костанайской области это уже третья попытка наладить такого рода производство.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1905
Re: Завод по производству сжиженного природного газа планируют...
Отправлено: 27.07.24 - 16:58
#1
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Цитата:
Товарищество работало в партнерстве с россиянами, директор ТОО приезжал в Костанай и участвовал во встрече с президентом страны, объясняя ему, что метан сжижают, охлаждая до минус 160 градусов, он меняет агрегатное состояние, его можно перевозить в цистернах... Всех вроде бы захватила идея беструбной газификации отдаленных районов, но дело опять кончилось ничем

Источник:

Очередной раз подтвержда́ются слова Отто фон Бисмарка, "Договор с ними не стоит той бумаги на которой написан"
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1491
Re: Завод по производству сжиженного природного газа планируют...
Отправлено: 27.07.24 - 17:22
#2
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50 000 сжиженного природного газа в год.
...
50 000 чего? Кубометров, тонн..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1423
Re: Завод по производству сжиженного природного газа планируют...
Отправлено: 27.07.24 - 17:35
#3
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„Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.“ — Отто фон БисмаркЦитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Очередной раз подтвержда́ются слова Отто фон Бисмарка, "Договор с ними не стоит той бумаги на которой написан"
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10727
Re: Завод по производству сжиженного природного газа планируют...
Отправлено: 28.07.24 - 17:06
#4
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---будет производить 50 000 сжиженного природного газа в год.--Просто удивительно читать такие новости .
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1491
Re: Завод по производству сжиженного природного газа планируют...
Отправлено: 28.07.24 - 17:11
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Здесь-то Россия каким боком?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10727
Завод по производству сжиженного природного газа планируют построить в Рудном
Отправлено: 28.07.24 - 17:27
#6
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Цитата:
Skeptic:
Здесь-то Россия каким боком?

-----В тренде это сейчас , некоторые жить без этого не могут :lol: :lol:
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