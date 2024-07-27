Отправлено: - 17:06

denfostr:

2004 было такие 2 толчка ,позже через полгода затопило шахту в рудном...люди не погибли. Была пересменка.

Цитата:Какая любопытная фантазия. И люди не погибли, и шахту затопило потому что толчки а не потому что какой-то дурак в погоне за плановыми показателями дал указание палить целик непосредственно под воронкой заполненной водой на поверхности.Вообще, жителям рудного, и тут я говорю о жителях рудного а не понаехавших, не дОлжно обращать внимание на подобные колебания земли. Еще лет 20 назад массовые взрывы проводились каждую неделю и они вполне были осязаемы, их даже можно было отличить друг от друга, какой в карьере (и даже в каком из двух) а какой в подземке. А сейчас че-то сразу кипиш поднялся "а че? А как? А почему?"