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≡ Про шлемы, права и штрафы - Требования к самокатчикам прокомментировала полиция Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49719
Про шлемы, права и штрафы - Требования к самокатчикам прокомментировала полиция Костаная
Отправлено: 28.07.24 - 11:34
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Сегодня синие самокаты казахстанского сервиса Jet можно видеть в областном центре и в Рудном. Но, например, в Рудном акимат обеспокоен тем, что на этих средствах передвижения люди мешают окружающим, иногда подвергают опасности себя и других.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
934
Re: Про шлемы, права и штрафы - Требования к самокатчикам...
Отправлено: 28.07.24 - 11:34
#1
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Проблема тут - в отсутствии велополос, велодорожек (где люди не будут ходить по ним). Тогда люди будут использовать его как транспорт, а не как развлечение.
А если есть кусочек велодорожки, то еще их портят. Недавно как при строительстве поликлиники 6 в мкрн. Юбилейный, теперь там не велодорожка, а дорожка с неровностями.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1261
Re: Про шлемы, права и штрафы - Требования к самокатчикам...
Отправлено: 28.07.24 - 17:19
#2
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Во всем мире люди спокойно ездят, студенты, иногда старшие школьники, бабушки с дедушками, а у нас столько ограничений налепят, что ездить не захочешь. А в итоге запретят.
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