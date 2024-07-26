Когда газ по новому магистральному трубопроводу пойдет в Костанайскую область?
Отправлено: 26.07.24 - 15:03
Об этапах реализации масштабного проекта 24 июля на форуме «Kostanay INVEST – 2024» рассказал заместитель председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Акбар ТУЛЕГЕНОВ. По его словам, строительство новой газовой магистрали должно «обеспечить энергетическую безопасность области». Читать новость
Да,от всего российского надо отказываться. Это очень опасно,ведь не известно что взбредёт её не сменному лидеру в голову и заморозит нас. Надо ещё что-то думать с электричеством. А то гуляем на день Независимости,танцуем,песни поём,а по факту то. Пока путин у власти,надо махорочку врозь Про войну с Украиной тоже врал,что это бред полный. Да и вообще,так себе "товарищ",способный в любой момент сделать подлянку соседям.
Ответвление собираются строить от газопровода Бухара Урал. И чей же в нем газ транспортируется тогда? Узбекский? И в чем выгода? У узбеков самих дефицит газа, если они недавно реверс газопроводов из России делали.
Россия начала поставлять природный газ в Узбекистан через Казахстан Президенты России, Казахстана и Узбекистана приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газаПрезидент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Запуск прошёл в формате видеоконференции.Выступая на церемонии, Путин подчеркнул, что «осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трёх государств». По его словам, Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества в домохозяйства и социально значимые объекты. «Оперативная реализация столь масштабного, взаимовыгодного и социально значимого проекта показала, что Россия, Казахстан и Узбекистан способны решать, им по плечу решать самые сложные, любые, самые амбициозные задачи. Уверен, что стратегическое партнёрство трёх наших стран продолжится – продолжит развиваться и приносить конкретные, осязаемые результаты нашим народам», - сказал президент РФ.В свою очередь президент Казахстана Токаев подчеркнул, что это историческое событие открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений между странами, поднимая на качественно новый уровень стратегическое сотрудничество и взаимодействие в области энергетики Казахстана, России и Узбекистана.«Газовая отрасль играет большую, можно сказать, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон. Казахстан своевременно и в полном объеме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории», -сказал казахстанский лидер.Между тем президент Узбекистана Мирзиёев выразил желание расширить сотрудничество с Россией и Казахстаном в нефтегазовой сфере.Узбекистан, входящий в число стран-производителей природного газа, впервые принял решение импортировать природный газ из России в связи со снижением своих производственных мощностей.В соответствии с соглашением, подписанным с российской энергетической компанией «Газпром», Узбекистан будет импортировать из России 9 млн кубометров газа в сутки в течение двух лет
родом из Шанхая2022: Узбекистан, входящий в число стран-производителей природного газа, впервые принял решение импортировать природный газ из России в связи со снижением своих производственных мощностей.
Цитата:
родом из Шанхая2022: ..собака лаит караван идёт...
Важно, в каких направлениях двигаются караваны, конечно, лучше было бы, чтобы они двигались во многих направлениях!
В настоящее время, в конечном результате получается: Собаки лают, караваны идут, а фортель не удался, особого навара нема (нет)!
Поясню, ранее отмечали, что народное достояние великих россиян газпром в убытках. Основная причина, со слов независимых экспертов, из-за введённых санкций, в связи с вторжением в Украину, практически потерян рынок Запада. Говоря метафорически, раньше караваны шли туда, в направлении Запада, а сейчас на Восток .
Kairat stayer: Поясню, ранее отмечали, что народное достояние великих россиян газпром в убытках
.....спорить не буду да за 23й год понесли убытков на 6.5 лярдов но где находят деньги воевоть,развивать экономику надо учесть без иностранных инвенстиций как некоторые строят заводики отвёрточной сборки и потом рапортуют о грандиозных строениях,где у нас авиастроение есть нету,на каспии караблестроение есть нету,мы комбаины собираем батькины,камазы собираем и обратно к ним гоним,несчастную молочку и то не можем наладить покупаем у них.Вся страшная проблема в том что народ лентяй,кто то должен прийти и за нас работать,пока не заставим себя работать так и будут всем руководить инвесторы,элементарно посмотри как ужасно выложена брущатка в городе да и кокого качества а это лицо города,вывоз мусора не могут власти наладить кошмар какая антисанитария,наши дети рядом играют с этим кошмаром.......что нам смотреть какая там соринка у них, самим бы это бревно вытащить у себя....
родом из Шанхая2022: ....спорить не буду да за 23й год понесли убытков на 6.5 лярдов но где находят деньги воевоть, развивать экономику...
Так, вы суть не поняли, речь в заметке идёт за транспортировку газа. Россияне потеряли рынок сбыта Европу, месторождения, скорее всего не закрывают, потом опять не откроют. На войну берут деньги из ФНБ, к концу года посмотрим. Да инвесторы ушли и пока война не закончится не придут.
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