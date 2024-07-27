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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 21:59
#9511
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Цитата:
abaika95:
А, вот вспомнил. Гип и Нурбанчик вроде серьёзные спецы. Инженеры. ИТР.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 22:03
#9512
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На Олимпиаде у нас сейчас золото и бронза! Золото в дзюдо Сметов, бронза в стрельбе
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39754
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 22:05
#9513
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Цитата:
Vit:
Нурбанчик вроде серьёзные

Этот вообще военный, сбежал в Алматы к себе на хату и живет тут.
Почему не воюет за свою Родину Росссию, понятно и так, трус он и дезертир
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 22:05
#9514
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Стрельба Александра Ле и Ислам Сатпаев, командная
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24152
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 22:16
#9515
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Цитата:
111:
Какой же это спец. Таких вагон с телегой.

А ты кто такой будешь? Тунеядец-профессионал? Как твоя профессия сейчас называется? Что полезного ты производишь? Или ты просто наживаешься на сложных жизненных ситуациях других людей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39754
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 22:24
#9516
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Цитата:
maxsaf:
А ты

А ты ...а ты...
Сейчас смотри захлебнешься от обиды.
Я что, мигрант и лижу новым хозяевам что то там?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3321
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 23:05
#9517
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Цитата:
111:
Я что, мигрант и лижу новым хозяевам что то там?

Да мигрант. Родители откуда*
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1351
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 23:17
#9518
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Цитата:
maxsaf:
Что полезного ты производишь?

лгбтшное чудо-юдо производит углекислый газ и метан. и еще макулатуру.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39754
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 23:43
#9519
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Цитата:
Эл-починно:
Родители откуда*

Что мне в вас нравится в немцах, так это то, что вы истинные гитлеровцы, спрашиваете цвет волос родителей всегда и если что, расстреливаете их младенцев.
Я же уже сказал, откуда они, или ты слеп?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3321
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 23:49
#9520
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Цитата:
111:
спрашиваете цвет волос родителей всегда и если что, расстреливаете их младенцев.

Да я всего на всего спросил, от куда твои родители?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24152
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 03:02
#9521
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Цитата:
111:
Я что, мигрант и лижу новым хозяевам что то там?

Я без понятия чем ты занимаешься в свободное время, помимо производства метана и макулатуры :lol:

[Исправлено: maxsaf, 28.07.2024 - 04:03]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3321
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 12:41
#9522
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:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39754
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 14:29
#9523
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Цитата:
Эл-починно:
Да я всего на всего спросил, от куда твои родители?

Я же ответил тебе, зачем опять спрашивать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39754
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 15:04
#9524
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Да, сейчас новость дня не олимпиада к сожалению, а то, как мусульмане нашли в Африке группу российских фашистов и переметелили их по полной..
А как их на видео Аллах Акбар заставляли говорить, просто умора..
Как птенчики на коленях..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 16:09
#9525
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Цитата:
111:
Однозначно тебе можно идти работать в государственное СМИ. Ты любую новость можешь выставить с определеным наклоном в ту сторону как тебе выгодно. Интересно где вас этому обучают?) научился что ли в телеграмм канале?
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