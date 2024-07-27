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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 21:59
Цитата:
abaika95:А, вот вспомнил. Гип и Нурбанчик вроде серьёзные спецы. Инженеры. ИТР.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 22:03
На Олимпиаде у нас сейчас золото и бронза! Золото в дзюдо Сметов, бронза в стрельбе
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 22:05
Цитата:
Этот вообще военный, сбежал в Алматы к себе на хату и живет тут.
Почему не воюет за свою Родину Росссию, понятно и так, трус он и дезертир
Vit:
Нурбанчик вроде серьёзные
Нурбанчик вроде серьёзные
Этот вообще военный, сбежал в Алматы к себе на хату и живет тут.
Почему не воюет за свою Родину Росссию, понятно и так, трус он и дезертир
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 22:05
Стрельба Александра Ле и Ислам Сатпаев, командная
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 22:16
Цитата:
А ты кто такой будешь? Тунеядец-профессионал? Как твоя профессия сейчас называется? Что полезного ты производишь? Или ты просто наживаешься на сложных жизненных ситуациях других людей?
111:
Какой же это спец. Таких вагон с телегой.
Какой же это спец. Таких вагон с телегой.
А ты кто такой будешь? Тунеядец-профессионал? Как твоя профессия сейчас называется? Что полезного ты производишь? Или ты просто наживаешься на сложных жизненных ситуациях других людей?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 22:24
Цитата:
А ты ...а ты...
Сейчас смотри захлебнешься от обиды.
Я что, мигрант и лижу новым хозяевам что то там?
maxsaf:
А ты
А ты
А ты ...а ты...
Сейчас смотри захлебнешься от обиды.
Я что, мигрант и лижу новым хозяевам что то там?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 23:05
Цитата:
Да мигрант. Родители откуда*
111:
Я что, мигрант и лижу новым хозяевам что то там?
Я что, мигрант и лижу новым хозяевам что то там?
Да мигрант. Родители откуда*
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1351
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 23:17
Цитата:
лгбтшное чудо-юдо производит углекислый газ и метан. и еще макулатуру.
maxsaf:
Что полезного ты производишь?
Что полезного ты производишь?
лгбтшное чудо-юдо производит углекислый газ и метан. и еще макулатуру.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 23:43
Цитата:
Что мне в вас нравится в немцах, так это то, что вы истинные гитлеровцы, спрашиваете цвет волос родителей всегда и если что, расстреливаете их младенцев.
Я же уже сказал, откуда они, или ты слеп?
Эл-починно:
Родители откуда*
Родители откуда*
Что мне в вас нравится в немцах, так это то, что вы истинные гитлеровцы, спрашиваете цвет волос родителей всегда и если что, расстреливаете их младенцев.
Я же уже сказал, откуда они, или ты слеп?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 23:49
Цитата:
Да я всего на всего спросил, от куда твои родители?
111:
спрашиваете цвет волос родителей всегда и если что, расстреливаете их младенцев.
спрашиваете цвет волос родителей всегда и если что, расстреливаете их младенцев.
Да я всего на всего спросил, от куда твои родители?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 03:02
Цитата:
Я без понятия чем ты занимаешься в свободное время, помимо производства метана и макулатуры
[Исправлено: maxsaf, 28.07.2024 - 04:03]
111:
Я что, мигрант и лижу новым хозяевам что то там?
Я что, мигрант и лижу новым хозяевам что то там?
Я без понятия чем ты занимаешься в свободное время, помимо производства метана и макулатуры
[Исправлено: maxsaf, 28.07.2024 - 04:03]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 12:41
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 14:29
Цитата:
Я же ответил тебе, зачем опять спрашивать?
Эл-починно:
Да я всего на всего спросил, от куда твои родители?
Да я всего на всего спросил, от куда твои родители?
Я же ответил тебе, зачем опять спрашивать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 15:04
Да, сейчас новость дня не олимпиада к сожалению, а то, как мусульмане нашли в Африке группу российских фашистов и переметелили их по полной..
А как их на видео Аллах Акбар заставляли говорить, просто умора..
Как птенчики на коленях..
А как их на видео Аллах Акбар заставляли говорить, просто умора..
Как птенчики на коленях..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.07.24 - 16:09
Цитата:
111:Однозначно тебе можно идти работать в государственное СМИ. Ты любую новость можешь выставить с определеным наклоном в ту сторону как тебе выгодно. Интересно где вас этому обучают?) научился что ли в телеграмм канале?
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