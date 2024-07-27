Отправлено: - 19:50

Добринцофф:

,это в СССР зп получали просто за то что приходили на работу,

[Исправлено: Эл-починно, 27.07.2024 - 21:01]

Цитата:Ну почему в СССР, я и сегодня получаю свою ЗП, только за то, что прихожу на работу.ПС - причём когда захочу, тогда и прихожу!