Отправлено: - 03:02

111:

Я что, мигрант и лижу новым хозяевам что то там?

[Исправлено: maxsaf, 28.07.2024 - 04:03]

Цитата:Я без понятия чем ты занимаешься в свободное время, помимо производства метана и макулатуры