Re: Про шлемы, права и штрафы - Требования к самокатчикам...

Отправлено: - 11:34

Проблема тут - в отсутствии велополос, велодорожек (где люди не будут ходить по ним). Тогда люди будут использовать его как транспорт, а не как развлечение.

А если есть кусочек велодорожки, то еще их портят. Недавно как при строительстве поликлиники 6 в мкрн. Юбилейный, теперь там не велодорожка, а дорожка с неровностями.