НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 95 из 95«1...939495
Ответить Новый топик
Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5680
Форумная эклектика
Отправлено: 19.07.24 - 19:50
#1411
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5680
Форумная эклектика
Отправлено: 21.07.24 - 10:31
#1412
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5680
Форумная эклектика
Отправлено: 21.07.24 - 23:59
#1413
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые читатели, форумные грамотеи и сказочники, благодарность никогда не бывает лишней.

Лично хочу поблагодарить Диану и Дильназ - сотрудниц заведения Евразия и вспомогательный состав, за оперативность и за обслуживание мероприятия! Большое вам спасибо за хорошее обслуживание и хороший отдых, большой рахмет за сказочный вечер!

Всем достопочтенным читателям, форумным грамотеям и сказочникам - желаю спокойствия в сердцах и мира в душах!



[Исправлено: Kairat stayer, 22.07.2024 - 01:06]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5680
Форумная эклектика
Отправлено: 22.07.24 - 10:54
#1414
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24152
Форумная эклектика
Отправлено: 22.07.24 - 11:02
#1415
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надоело? ;-) :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5680
Форумная эклектика
Отправлено: 22.07.24 - 11:07
#1416
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не надоело?


Пока нет! Вы же поуехавщие отдельные грамотеи, из-за три девять земель учите нас как жить, обсуждаете наши проблемы. Встречный вопрос не надоело? :lol: :lol: :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5680
Форумная эклектика
Отправлено: 22.07.24 - 11:13
#1417
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вам в текущем году уже отмечал, что создаю ради забавы и развлечения, процитирую, как обычно самого себя:

Было бы странным, ожидать восторженных положительных оценок, откликов, говоря метафорически - от граждан которые являются макетами, прототипами и героями мемов.

Ранее отмечал, что не являюсь профессиональным разработчиком мемов и.т.д. Создаю их ради забавы и развлечения. Оценивать и определять смешные они или несмешные, это на мой взгляд, прерогатива достопочтенных читателей, надеюсь большинство из-них получают блаженство и радость от просмотров :lol: :lol: :lol: .

Подробнее здесь:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5680
Форумная эклектика
Отправлено: 22.07.24 - 18:09
#1418
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5680
Форумная эклектика
Отправлено: 22.07.24 - 18:21
#1419
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5680
Форумная эклектика
Отправлено: 24.07.24 - 09:31
#1420
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, чтобы все имели возможность мирно, ярко и беззаботно прожить свою жизнь на бескрайних просторах окружённых полями, реками, лесами, степью и.т.д.!

[Исправлено: Kairat stayer, 24.07.2024 - 11:00]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5680
Форумная эклектика
Отправлено: 27.07.24 - 09:40
#1421
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра, радости, позитива, отличного настроения и удачного дня!

maxsaf: Насколько я понял, что если будет с обеих сторон только конвенционное оружие - Россия даже пытаться не будет победить, там бюджеты несопоставимы. Поэтому сразу предлагается асимметричный ответ. Надеюсь слово асимметричный не надо переводить? Хотя не, лучше переведу - неравный. Чтобы понятно, откуда "на равных" взялось.

Kairat stayer: На мой взгляд, вы не совсем правильно поняли, посылы на эзопов языке. Как, я отмечаю на форуме отдельным грамотеям - хрен с морковкой путаете. На счет конвенционного оружия всё правильно, ничего не перепутали, про бюджеты тоже без обмана. Про асимметричный ответ ниже поясню, с помощью телефона печатаю, чета не асимметрично функционирует 😂😂😂.

Kairat stayer: Якобы, неравный ответ будет. Какой-такой неравный асимметричный ответ. При этом, военные эксперты отмечают, что в случае применения тактического ядерного оружия, ответка прилетит в разы больше 😂😂😂.

Подробнее здесь:

Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5680
Форумная эклектика
Отправлено: 28.07.24 - 08:33
#1422
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
родом из Шанхая2022: собака лаит караван идёт...

Важно, в каких направлениях двигаются караваны, конечно, лучше было бы, чтобы они двигались во многих направлениях!

В настоящее время, в конечном результате получается: Собаки лают, караваны идут, а фортель не удался, особого навара нема (нет)!

Поясню, ранее отмечали, что народное достояние великих россиян газпром в убытках. Основная причина, со слов независимых экспертов, из-за введённых санкций, в связи с вторжением в Украину, практически потерян рынок Запада. Говоря метафорически, раньше караваны шли туда, в направлении Запада, а сейчас на Восток :lol: :lol: :lol: .

Подробнее здесь:

Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5680
Форумная эклектика
Отправлено: 28.07.24 - 11:11
#1423
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Страница 95 из 95«1...939495
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS