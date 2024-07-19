Отправлено: - 09:40

Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра, радости, позитива, отличного настроения и удачного дня!maxsaf: Насколько я понял, что если будет с обеих сторон только конвенционное оружие - Россия даже пытаться не будет победить, там бюджеты несопоставимы. Поэтому сразу предлагается асимметричный ответ. Надеюсь слово асимметричный не надо переводить? Хотя не, лучше переведу - неравный. Чтобы понятно, откуда "на равных" взялось.Kairat stayer: На мой взгляд, вы не совсем правильно поняли, посылы на эзопов языке. Как, я отмечаю на форуме отдельным грамотеям - хрен с морковкой путаете. На счет конвенционного оружия всё правильно, ничего не перепутали, про бюджеты тоже без обмана. Про асимметричный ответ ниже поясню, с помощью телефона печатаю, чета не асимметрично функционирует 😂😂😂.Kairat stayer: Якобы, неравный ответ будет. Какой-такой неравный асимметричный ответ. При этом, военные эксперты отмечают, что в случае применения тактического ядерного оружия, ответка прилетит в разы больше 😂😂😂.Подробнее здесь: