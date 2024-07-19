Уважаемые читатели, форумные грамотеи и сказочники, благодарность никогда не бывает лишней.
Лично хочу поблагодарить Диану и Дильназ - сотрудниц заведения Евразия и вспомогательный состав, за оперативность и за обслуживание мероприятия! Большое вам спасибо за хорошее обслуживание и хороший отдых, большой рахмет за сказочный вечер!
Всем достопочтенным читателям, форумным грамотеям и сказочникам - желаю спокойствия в сердцах и мира в душах!
Я вам в текущем году уже отмечал, что создаю ради забавы и развлечения, процитирую, как обычно самого себя:
Было бы странным, ожидать восторженных положительных оценок, откликов, говоря метафорически - от граждан которые являются макетами, прототипами и героями мемов.
Ранее отмечал, что не являюсь профессиональным разработчиком мемов и.т.д. Создаю их ради забавы и развлечения. Оценивать и определять смешные они или несмешные, это на мой взгляд, прерогатива достопочтенных читателей, надеюсь большинство из-них получают блаженство и радость от просмотров .
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, чтобы все имели возможность мирно, ярко и беззаботно прожить свою жизнь на бескрайних просторах окружённых полями, реками, лесами, степью и.т.д.!
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра, радости, позитива, отличного настроения и удачного дня!
maxsaf: Насколько я понял, что если будет с обеих сторон только конвенционное оружие - Россия даже пытаться не будет победить, там бюджеты несопоставимы. Поэтому сразу предлагается асимметричный ответ. Надеюсь слово асимметричный не надо переводить? Хотя не, лучше переведу - неравный. Чтобы понятно, откуда "на равных" взялось.
Kairat stayer: На мой взгляд, вы не совсем правильно поняли, посылы на эзопов языке. Как, я отмечаю на форуме отдельным грамотеям - хрен с морковкой путаете. На счет конвенционного оружия всё правильно, ничего не перепутали, про бюджеты тоже без обмана. Про асимметричный ответ ниже поясню, с помощью телефона печатаю, чета не асимметрично функционирует 😂😂😂.
Kairat stayer: Якобы, неравный ответ будет. Какой-такой неравный асимметричный ответ. При этом, военные эксперты отмечают, что в случае применения тактического ядерного оружия, ответка прилетит в разы больше 😂😂😂.
Важно, в каких направлениях двигаются караваны, конечно, лучше было бы, чтобы они двигались во многих направлениях!
В настоящее время, в конечном результате получается: Собаки лают, караваны идут, а фортель не удался, особого навара нема (нет)!
Поясню, ранее отмечали, что народное достояние великих россиян газпром в убытках. Основная причина, со слов независимых экспертов, из-за введённых санкций, в связи с вторжением в Украину, практически потерян рынок Запада. Говоря метафорически, раньше караваны шли туда, в направлении Запада, а сейчас на Восток .
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