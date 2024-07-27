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≡ Из-за ремонта газопровода в Костанае отключат горячую воду - КТЭК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49716
Из-за ремонта газопровода в Костанае отключат горячую воду - КТЭК
Отправлено: 27.07.24 - 23:06
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Горячей воды не будет в Костанае с 1 по 13 августа. Об этом ГКП "КТЭК" сообщает в своих социальных сетях. Компания планирует заэти дни провести опрессовку магистральных сетей.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1351
Re: Из-за ремонта газопровода в Костанае отключат горячую воду -...
Отправлено: 27.07.24 - 23:06
#1
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КТЭК, у вас "если не понос, то золотуха"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39751
Из-за ремонта газопровода в Костанае отключат горячую воду - КТЭК
Отправлено: 28.07.24 - 01:12
#2
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Цитата:
electro:
КТЭК, у вас "если не понос, то золотуха"

А ты хотел как, чтоб они тебе купили бойлер из за твоей лени?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24152
Re: Из-за ремонта газопровода в Костанае отключат горячую воду -...
Отправлено: 28.07.24 - 03:07
#3
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Цитата:
111:
А ты хотел как, чтоб они тебе купили бойлер из за твоей лени?

Ты воду так и носишь баклажками наверх? :-) чё там с насосом, скидывались поровну, или кто-то ровнее других? :lol:
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