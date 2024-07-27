Отправлено: - 17:01

Эл-починно:

Ну вот можете же когда захотите! Нормально так, не поржал, но повеселило!

111:

Он обещал поехать воевать за Путина,

Цитата:ВеселисьГлавное бесполезно)Пользы то никакой всеровно)Цитата:Ну вотУезжают либо бесполезныеЛибо на старости лет сумасшедшиеМинусы будут?