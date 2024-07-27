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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 00:29
Цитата:
Не, просто нужно уточнить, это не мне, прокурору.
111:
А ты криво как то читаешь?
А ты криво как то читаешь?
Не, просто нужно уточнить, это не мне, прокурору.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 00:51
Цитата:
А, ну тогда ты лишний, у вас в Канаде тоже есть прокуратор?
Да, отнеси ему этот материал..
maxsaf:
это не мне, прокурору.
это не мне, прокурору.
А, ну тогда ты лишний, у вас в Канаде тоже есть прокуратор?
Да, отнеси ему этот материал..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 03:15
Цитата:
Интересно у вас, стучать на ближних родичей, на соседей, на коллег..
Ну вроде кто то говорил что ращвлекаться пришел сюда, ан нет, только втереться в доверие и стучать..
Эх вы, омереканцы..
maxsaf:
прокурору
прокурору
Интересно у вас, стучать на ближних родичей, на соседей, на коллег..
Ну вроде кто то говорил что ращвлекаться пришел сюда, ан нет, только втереться в доверие и стучать..
Эх вы, омереканцы..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 03:22
И на днях, омереканцы пришли к омереканке, которая вызвала копов, потому что что то копошилось там в ее доме, копы ничего не нашли и попросив у нее чай, застрелили ее, им типа показалось, что с расстояния 20 метров она хотела их ошпарить кипятком.
Вот так вот живут в омериках наши украинцы, желающие убивать своих сородичей в Украине и донося на своих коллег по форуму..
Эх, мне их порой даже жаль..
Вот так вот живут в омериках наши украинцы, желающие убивать своих сородичей в Украине и донося на своих коллег по форуму..
Эх, мне их порой даже жаль..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16442
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 16:54
Поуехи очень хотят доказать что от их уезда мир схлопнулся в Казахстане
На форуме из поуехов
Уехали
Продовец компов
Электрик из ЖКХ
Пенс бывший сиделец
Сборщик клубники
И Гога тоже пенс незнаю из какой сферы
Ещё продовец арбузов хочет уехать))
Парикмахерша вот в Румынию уехала
А рабочие нормальные вообще уезжают нет? Врачи сильные
Или инженера
Ну чей опыт и труд прям жалко терять? И без которых у нас тут швах должен постоянно настать?
Йанг вот строитель был и то на пенсии
На форуме из поуехов
Уехали
Продовец компов
Электрик из ЖКХ
Пенс бывший сиделец
Сборщик клубники
И Гога тоже пенс незнаю из какой сферы
Ещё продовец арбузов хочет уехать))
Парикмахерша вот в Румынию уехала
А рабочие нормальные вообще уезжают нет? Врачи сильные
Или инженера
Ну чей опыт и труд прям жалко терять? И без которых у нас тут швах должен постоянно настать?
Йанг вот строитель был и то на пенсии
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3319
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 16:57
Цитата:
Ну вот можете же когда захотите! Нормально так, не поржал, но повеселило!
abaika95:
Ну вот можете же когда захотите! Нормально так, не поржал, но повеселило!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 16:59
Цитата:
Он обещал поехать воевать за Путина, сейчас наверно богатый, там бабла им хорошо отваливают за каждого убитого украинца.
abaika95:
Йанг вот строитель был и то на пенсии
Йанг вот строитель был и то на пенсии
Он обещал поехать воевать за Путина, сейчас наверно богатый, там бабла им хорошо отваливают за каждого убитого украинца.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16442
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 17:01
Цитата:
Веселись
Главное бесполезно)
Пользы то никакой всеровно)
Цитата:
Ну вот
Уезжают либо бесполезные
Либо на старости лет сумасшедшие
Минусы будут?
Эл-починно:
Ну вот можете же когда захотите! Нормально так, не поржал, но повеселило!
Ну вот можете же когда захотите! Нормально так, не поржал, но повеселило!
Веселись
Главное бесполезно)
Пользы то никакой всеровно)
Цитата:
111:
Он обещал поехать воевать за Путина,
Он обещал поехать воевать за Путина,
Ну вот
Уезжают либо бесполезные
Либо на старости лет сумасшедшие
Минусы будут?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 17:11
Цитата:
Он вроде по младше меня, что то подзабыл.
abaika95:
Либо на старости лет сумасшедшие
Либо на старости лет сумасшедшие
Он вроде по младше меня, что то подзабыл.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 21:03
Цитата:
Надеюсь, ни один чабан не уехал
abaika95:
А рабочие нормальные вообще уезжают нет?
А рабочие нормальные вообще уезжают нет?
Надеюсь, ни один чабан не уехал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 21:04
Цитата:
Я инженер, в дипломе так и написано, сейчас работаю по специальности.
abaika95:
Или инженера
Или инженера
Я инженер, в дипломе так и написано, сейчас работаю по специальности.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 21:51
О, вслед за имамом алкашом, костанайский пьяный тренер по боксу дает пилюлей в ночном баре молодому пацаненку бармену.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 21:51
Цитата:
Он вроде не пенс. Где то от 40ка и до 50.
Не всех назвал:
Серый волк из дубны.
Икар щас в Краснодаре.
Горожанин
Третьяков воюет на донбасе.
Ольга в Челябинске.
Моша в челябинске
Мишаня вроде где-то в Екатеринбурге.
Валентин
Это я так на скорую руку вспомнил.
abaika95:
Йанг вот строитель был и то на пенсии
Йанг вот строитель был и то на пенсии
Он вроде не пенс. Где то от 40ка и до 50.
Не всех назвал:
Серый волк из дубны.
Икар щас в Краснодаре.
Горожанин
Третьяков воюет на донбасе.
Ольга в Челябинске.
Моша в челябинске
Мишаня вроде где-то в Екатеринбурге.
Валентин
Это я так на скорую руку вспомнил.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 21:53
Был ещё самарский и бузулукский забыл ник. По мебели спец
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 21:57
Цитата:
Да брось.
Прикручивал шурупами китайский ламинат у клиентов?
Какой же это спец.
Таких вагон с телегой.
Vit:
По мебели спец
По мебели спец
Да брось.
Прикручивал шурупами китайский ламинат у клиентов?
Какой же это спец.
Таких вагон с телегой.
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