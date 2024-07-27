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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24150
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 00:29
#9496
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Цитата:
111:
А ты криво как то читаешь?

Не, просто нужно уточнить, это не мне, прокурору.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 00:51
#9497
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Цитата:
maxsaf:
это не мне, прокурору.

А, ну тогда ты лишний, у вас в Канаде тоже есть прокуратор?
Да, отнеси ему этот материал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 03:15
#9498
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Цитата:
maxsaf:
прокурору

Интересно у вас, стучать на ближних родичей, на соседей, на коллег..
Ну вроде кто то говорил что ращвлекаться пришел сюда, ан нет, только втереться в доверие и стучать..
Эх вы, омереканцы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 03:22
#9499
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И на днях, омереканцы пришли к омереканке, которая вызвала копов, потому что что то копошилось там в ее доме, копы ничего не нашли и попросив у нее чай, застрелили ее, им типа показалось, что с расстояния 20 метров она хотела их ошпарить кипятком.
Вот так вот живут в омериках наши украинцы, желающие убивать своих сородичей в Украине и донося на своих коллег по форуму..
Эх, мне их порой даже жаль..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16442
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 16:54
#9500
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Поуехи очень хотят доказать что от их уезда мир схлопнулся в Казахстане

На форуме из поуехов
Уехали
Продовец компов
Электрик из ЖКХ
Пенс бывший сиделец
Сборщик клубники
И Гога тоже пенс незнаю из какой сферы

Ещё продовец арбузов хочет уехать))
Парикмахерша вот в Румынию уехала

А рабочие нормальные вообще уезжают нет? Врачи сильные
Или инженера
Ну чей опыт и труд прям жалко терять? И без которых у нас тут швах должен постоянно настать?

Йанг вот строитель был и то на пенсии
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3319
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 16:57
#9501
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Цитата:
abaika95:

Ну вот можете же когда захотите! Нормально так, не поржал, но повеселило! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 16:59
#9502
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Цитата:
abaika95:
Йанг вот строитель был и то на пенсии

Он обещал поехать воевать за Путина, сейчас наверно богатый, там бабла им хорошо отваливают за каждого убитого украинца.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16442
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 17:01
#9503
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Цитата:
Эл-починно:
Ну вот можете же когда захотите! Нормально так, не поржал, но повеселило!

Веселись
Главное бесполезно)
Пользы то никакой всеровно)
Цитата:
111:
Он обещал поехать воевать за Путина,

Ну вот
Уезжают либо бесполезные
Либо на старости лет сумасшедшие
Минусы будут?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 17:11
#9504
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Цитата:
abaika95:
Либо на старости лет сумасшедшие

Он вроде по младше меня, что то подзабыл.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24150
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 21:03
#9505
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Цитата:
abaika95:
А рабочие нормальные вообще уезжают нет?

Надеюсь, ни один чабан не уехал :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24150
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 21:04
#9506
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Цитата:
abaika95:
Или инженера

Я инженер, в дипломе так и написано, сейчас работаю по специальности. ;-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 21:51
#9507
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О, вслед за имамом алкашом, костанайский пьяный тренер по боксу дает пилюлей в ночном баре молодому пацаненку бармену.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15097
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 21:51
#9508
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Цитата:
abaika95:
Йанг вот строитель был и то на пенсии

Он вроде не пенс. Где то от 40ка и до 50.
Не всех назвал:
Серый волк из дубны.
Икар щас в Краснодаре.
Горожанин
Третьяков воюет на донбасе.
Ольга в Челябинске.
Моша в челябинске
Мишаня вроде где-то в Екатеринбурге.
Валентин
Это я так на скорую руку вспомнил.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15097
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 21:53
#9509
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Был ещё самарский и бузулукский забыл ник. По мебели спец
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.07.24 - 21:57
#9510
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Цитата:
Vit:
По мебели спец

Да брось.
Прикручивал шурупами китайский ламинат у клиентов?
Какой же это спец.
Таких вагон с телегой.
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