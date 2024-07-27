"Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном прокомментировали в ДЧС

Отправлено: - 18:58

Это не землятрясение,а толчки,продолжаем следить за толчками...в 2004 было такие 2 толчка ,позже через полгода затопило шахту в рудном...люди не погибли. Была пересменка. А скажите,где у нас есть толчки. Едешь по дороге,ни одного нету.