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≡ "Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном прокомментировали в ДЧС
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49714
"Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 27.07.24 - 18:33
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И.о. начальника УЧС Рудного Ерлан БИСЕН сегодня, 27 июля, прокомментировал утренние подземные толчки мощностью 3,9 баллов в Рудном. Он отметил, что по сведениям Национального научного центра сейсмологических наблюдений природного землетрясения в Костанайской области не было.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39745
Re: "Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном...
Отправлено: 27.07.24 - 18:33
#1
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Молодцы наши ученые или там кто то, просто ничего не было..
Поймали от людей в Черном глюк?

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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
314
"Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 27.07.24 - 18:58
#2
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Это не землятрясение,а толчки,продолжаем следить за толчками...в 2004 было такие 2 толчка ,позже через полгода затопило шахту в рудном...люди не погибли. Была пересменка. А скажите,где у нас есть толчки. Едешь по дороге,ни одного нету.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1488
Re: "Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном...
Отправлено: 27.07.24 - 20:39
#3
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Померещилось людЯм... :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24149
Re: "Это не землетрясение" - Подземные толчки в Рудном...
Отправлено: 27.07.24 - 20:50
#4
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Цитата:
природного землетресения в Костанайской области не было.

А как насчёт не природного, искусственного, вызванного человеком?

Цитата:
Национального ядерного центра РК.
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