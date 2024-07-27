Re: В "Казпочту" нагрянули с проверкой: выявлены кражи...

Отправлено: - 20:10

Эту, застывшую во времени структуру давно пора разогнать. Почему пакет с документами, скажем из Костаная до Рудного идёт две недели, а микроволновка по Валдбериз из Каледино за три дня добирается, ведь можно работать, если захотеть. Не хотят видимо.