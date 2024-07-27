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≡ В "Казпочту" нагрянули с проверкой: выявлены кражи и мошенничество
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49714
В "Казпочту" нагрянули с проверкой: выявлены кражи и мошенничество
Отправлено: 27.07.24 - 20:10
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Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры провел проверку в "Казпочте". Выявлены три факта хищения посылок и один факт хищения денег, которыми клиенты хотели оплатить коммунальные услуги.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1260
Re: В "Казпочту" нагрянули с проверкой: выявлены кражи...
Отправлено: 27.07.24 - 20:10
#1
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Эту, застывшую во времени структуру давно пора разогнать. Почему пакет с документами, скажем из Костаная до Рудного идёт две недели, а микроволновка по Валдбериз из Каледино за три дня добирается, ведь можно работать, если захотеть. Не хотят видимо.
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