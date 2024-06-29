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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4008
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.06.24 - 12:20
#8821
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L'injustice

Несправедливость

Несправедливость ты принимаешь
Как кинжал в сердце
Когда тебя оставляет женщина, умирает дружба
Когда красота никогда не будет жить в тебе
Несправедливость видит только себя
В своем зеркале

Несправедливость, несправедливость ...

Несправедливость ты принимаешь как пулю в спину
Когда осуждают как преступление твой цвет и твою кожу
Несправедливость — она пишется на стенах тюрем
На берегах и могилах, которые несут твое имя...

[Исправлено: таноми52, 14.07.2024 - 20:35]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4008
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.07.24 - 18:29
#8822
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Похоже, забросил Вик деревеньку :-(
Осталось только клипы вставлять. Обсуждать нечего.


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5434
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.07.24 - 18:41
#8823
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Таноми время идёт! Пузо не выросло к сожалению, мозоли на пальцах сошли, гитару в руки лет 20 наверное не брал! В рамках вечности секунда, для меня вечность!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15094
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.07.24 - 12:36
#8824
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Нормальную тему откапал. Таноми и Сабе понравится. Я ТОЧНО в восторге от этой песни. Фильм тоже не плох. Это года молодости моего отца, причёски, гитара Крутяк!




[Исправлено: Vit, 17.07.2024 - 12:37]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15094
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.07.24 - 12:44
#8825
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Как то батя мне выдал. А ты че не побрился? (а я только с командировки приехал)) Надо наверно ему показать ролик и напомнить в каких они патлах ходили и как это модно было)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4008
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.07.24 - 21:47
#8826
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Цитата:
saba:
мозоли на пальцах сошли, гитару в руки лет 20 наверное не брал!


А жаль!
Люблю гитару: демократична и, в то же время, очень выразительна, если не ограничиваться несколькими аккордами
И транспортабельна: пианино с собой не потащишь, и баян-аккордеон тяжеловат :-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4008
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.07.24 - 17:50
#8827
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Лето!
В отпуск, вперёд, на острова! :-)




Ах, таракашке сегодня тяжко
И не может он ходить!
О, дайте, дайте скорей бедняжке
Марихуаны покурить! :lol: (один из переводов)Смотрите на Ютубе
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15094
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.24 - 18:08
#8828
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Эль-почино а ты где живёшь, город? Я через 2 дня буду в Германии. Везу вам с Китая алиэкспресс. Всякие кружевные труселя для местных мужчин) ну и много китайского барахла. Могу угостить тебя настоящим китайским зелёным чаем, я покупал в китае. В магазинах такого у вас нету он не экспортный. Буду проезжать Берлин, Ганновер, Магдебург. Щас я в Вильнюсе ещё
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