Отправлено: - 17:35

ПолиграфЪ Боярышников:

Очередной раз подтвержда́ются слова Отто фон Бисмарка, "Договор с ними не стоит той бумаги на которой написан"

„Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.“ — Отто фон БисмаркЦитата: