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≡ Состояние призванного из Костаная солдата-срочника, который недавно вышел из комы, стабилизировалось
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49711
Состояние призванного из Костаная солдата-срочника, который недавно вышел из комы, стабилизировалось
Отправлено: 27.07.24 - 17:27
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Мать срочника Жанна Жаналина сообщила, что врачи удалили трубку из трахеи, Нуржигит уже может разговаривать, но по-прежнему находится в реанимации. Ранее она заявляла, что сын подвергся "дедовщине".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39744
Re: Состояние призванного из Костаная солдата-срочника, который...
Отправлено: 27.07.24 - 17:27
#1
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Цитата:
меня просьба, чтобы президент Касым-Жомарт


Понятно, сделают как скажут.
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