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Состояние призванного из Костаная солдата-срочника, который недавно вышел из комы, стабилизировалось
Состояние призванного из Костаная солдата-срочника, который недавно вышел из комы, стабилизировалось
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