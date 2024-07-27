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≡ Популярные поломки и ошибки стиральных машин Аристон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49711
Популярные поломки и ошибки стиральных машин Аристон
Отправлено: 27.07.24 - 17:25
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Стиральные машины Hotpoint-Ariston пользуются заслуженной популярностью благодаря надежности и функциональности. Однако, как и любая бытовая техника, они подвержены поломкам и требуют регулярного обслуживания.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1421
Re: Популярные поломки и ошибки стиральных машин Аристон
Отправлено: 27.07.24 - 17:25
#1
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.....незнаю не чистил,не мыл,не обслуживал 20ть почти лет Miele отработала,новую купил такую.......
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