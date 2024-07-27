Отправлено: - 17:20

111:

Ну как сеструха моей жены, любительница и бухнуть и с чужими мужиками погулять, как наш имам.

Цитата:.....экспертиза показала что имам был выпивший....а вот что с мужиками ты уже перегибаешь.....смотри прочитает твою писанину и в суде придёться ответить за свои наговоры...