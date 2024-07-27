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≡ «Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49711
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 11:28
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Последние 5 лет Светлана ПЫЖОВСКАЯ, известный в Костанае парикмахер-универсал, живет и работает в Бухаресте. Недавно она посетила Костанай, что дало возможность «НГ» встретиться и задать соотечественнице несколько вопросов.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1421
Re: «Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским...
Отправлено: 27.07.24 - 17:13
#30
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Цитата:
abaika95:
Сборщик клубники одобряет))) Следующее интервью у тебя возьмут)) Уезжают ЛуДшые


......клубника кончилась Абайка сечас салаты собираем и картошку молодую перебираем......презжай сам лично тебе дам......если не сможешь приехать тогда когда приеду сам лично тебе дам.....интервью....

:-P :-P :-P
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1421
Re: «Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским...
Отправлено: 27.07.24 - 17:20
#31
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Цитата:
111:
Ну как сеструха моей жены, любительница и бухнуть и с чужими мужиками погулять, как наш имам.


.....экспертиза показала что имам был выпивший....а вот что с мужиками ты уже перегибаешь.....смотри прочитает твою писанину и в суде придёться ответить за свои наговоры...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39744
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 17:23
#32
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
мужиками ты уже перегибаешь

А с кем он бухал в ночном клубе и жрал свинину?
С малолетками?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15094
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 17:32
#33
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Цитата:
abaika95:
а Румыния просто перевалочный пункт

Я где то слышал что легче всего получить румынский паспорт. Там только надо определённую сумму оплатить и паспорт в кармане и гуляй по всей Европе, хоть в Италию хоть куда)
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