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«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
N
Я робот(Пользователи)
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- 49707
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 11:28
Последние 5 лет Светлана ПЫЖОВСКАЯ, известный в Костанае парикмахер-универсал, живет и работает в Бухаресте. Недавно она посетила Костанай, что дало возможность «НГ» встретиться и задать соотечественнице несколько вопросов.
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С
(Полноправные пользователи)
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«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 11:28
Даже цыгане живут лучше нас. Печально. Хорошо зарабатывала,а зачем уехала то? Всё равно вы там чужие.
[Исправлено: Сабыр, 27.07.2024 - 12:37]
[Исправлено: Сабыр, 27.07.2024 - 12:37]
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 11:46
Вот видишь Абайка. Уезжают лучшие из процветающего Казахстана. Лучшие парикмахеры, продавцы, рабочие, учителя, врачи. Даже в румынию, в самую нищию страну Европы. Не кто не верит в наши новые заводы хлебный хаб, киа, и тд. Потому что это шляпа а не заводы.
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 11:47
Цитата:
Да Тут мы тоже все стали чужими.
Сабыр:
Всё равно вы там чужие.
Всё равно вы там чужие.
Да Тут мы тоже все стали чужими.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1453
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 12:52
Цитата:
Мы же знаем благодаря кому.. Думали он крут,а он слаб и глуп..
Vit:
мы тоже все стали чужими
мы тоже все стали чужими
Мы же знаем благодаря кому.. Думали он крут,а он слаб и глуп..
Re: «Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским...
Отправлено: 27.07.24 - 13:05
Судьба мигрантов, бегать и перед всеми пресмыкаться, даже перед цыганами, ну это как то слишком.
Для женщин может и можно, но мужик должен ехать уже зная, что купит дом, жена не изменит за кило картошки, дети не будут экономить на хлеб.
Пропагандировать нищий образ мигранта как то думаю выглядит не в лучшем свете..
Про таджиков в России тогда лучше послушать, как они выживают там..
Для женщин может и можно, но мужик должен ехать уже зная, что купит дом, жена не изменит за кило картошки, дети не будут экономить на хлеб.
Пропагандировать нищий образ мигранта как то думаю выглядит не в лучшем свете..
Про таджиков в России тогда лучше послушать, как они выживают там..
Re: «Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским...
Отправлено: 27.07.24 - 13:49
Цитата:
Ни слова о семье, полноценной.
Это наверно и пропаганда тех, кто внезапно рушит свои семьи и летит к черту на рога, потому что всё равно что случится с твоими детьми или как?
Одна из моих подруг живет здесь с шестилетней дочерью, снимает квартиру за 450 евро и в месяц зарабатывает 1 000. Им, конечно, тяжеловато. А
Ни слова о семье, полноценной.
Это наверно и пропаганда тех, кто внезапно рушит свои семьи и летит к черту на рога, потому что всё равно что случится с твоими детьми или как?
Re: «Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским...
Отправлено: 27.07.24 - 13:52
Цитата:
Считаешь неполноценные и разрушенные семьи лучшими?
У моей жены сестра тоже туда стартанула, то ли Болгария, то ли Румыния, которой мы дочку сами воспитали, теперь неблагодарная даже не заезжает, дочурка то, а мамашка угрохала двух мужиков и сейчас гуляет через одного и так же гоняет туда сюда, потому что мужика нет.
Нет, они не лучшие.
Считаю таковых просто отбросами.
Vit:
Уезжают лучшие из процветающего Казахстана. Лучшие п
Уезжают лучшие из процветающего Казахстана. Лучшие п
Считаешь неполноценные и разрушенные семьи лучшими?
У моей жены сестра тоже туда стартанула, то ли Болгария, то ли Румыния, которой мы дочку сами воспитали, теперь неблагодарная даже не заезжает, дочурка то, а мамашка угрохала двух мужиков и сейчас гуляет через одного и так же гоняет туда сюда, потому что мужика нет.
Нет, они не лучшие.
Считаю таковых просто отбросами.
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 13:54
Цитата:
Мечта всех женщин которые насмотрелись сериалов поймать богатого иностранца на белом мерсе)
111:
Это наверно и пропаганда тех, кто внезапно рушит свои семьи и летит к черту на рога,
Это наверно и пропаганда тех, кто внезапно рушит свои семьи и летит к черту на рога,
Мечта всех женщин которые насмотрелись сериалов поймать богатого иностранца на белом мерсе)
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 13:56
Цитата:
Это они в Таджикистане выживают, а в гостеприимной и щедрой матушки России они живут как сыр в масле. Все им дозволено.
111:
Про таджиков в России тогда лучше послушать, как они выживают там
Про таджиков в России тогда лучше послушать, как они выживают там
Это они в Таджикистане выживают, а в гостеприимной и щедрой матушки России они живут как сыр в масле. Все им дозволено.
Re: «Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским...
Отправлено: 27.07.24 - 14:00
Цитата:
Ну разве это жизнь, чуть что, на колени, чуть что, и не только, а и на локтя, терпят даже изнасилования ради денег.
Не, я рос нищим, но никогда за бабки не продавался как простите утка.
Не боялся и не просил.
Не надо мне пропагандировать образ девочек на Карбышева.
Vit:
щедрой матушки России они живут как сыр в масле
щедрой матушки России они живут как сыр в масле
Ну разве это жизнь, чуть что, на колени, чуть что, и не только, а и на локтя, терпят даже изнасилования ради денег.
Не, я рос нищим, но никогда за бабки не продавался как простите утка.
Не боялся и не просил.
Не надо мне пропагандировать образ девочек на Карбышева.
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 14:08
У меня вот братан двоюродный, мигрант в Челябе, ну три ходки, он года 92го наверно, тоже там взял пьющую бабу, а тут ребенок от 14ти летней, он еще в школе зачал ее, теперь и внучку ему родила, хорошо хоть какой то казачок взял с ребенком.
Ему хоть бы что.
Не, для меня все таки такие мигранты отбросы, нечего им делать тут.
[Исправлено: 111, 27.07.2024 - 15:09]
Ему хоть бы что.
Не, для меня все таки такие мигранты отбросы, нечего им делать тут.
[Исправлено: 111, 27.07.2024 - 15:09]
(Полноправные пользователи)
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- 10.06.22
- Сообщений:
- 3312
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 15:49
Цитата:
Сказал отпрыск мигрантов!
111:
Не, для меня все таки такие мигранты отбросы, нечего им делать тут.
Не, для меня все таки такие мигранты отбросы, нечего им делать тут.
Сказал отпрыск мигрантов!
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