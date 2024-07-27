Отправлено: - 13:49

Одна из моих подруг живет здесь с шестилетней дочерью, снимает квартиру за 450 евро и в месяц зарабатывает 1 000. Им, конечно, тяжеловато. А

Цитата:Ни слова о семье, полноценной.Это наверно и пропаганда тех, кто внезапно рушит свои семьи и летит к черту на рога, потому что всё равно что случится с твоими детьми или как?