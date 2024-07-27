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≡ «Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49707
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 11:28
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Последние 5 лет Светлана ПЫЖОВСКАЯ, известный в Костанае парикмахер-универсал, живет и работает в Бухаресте. Недавно она посетила Костанай, что дало возможность «НГ» встретиться и задать соотечественнице несколько вопросов.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1453
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 11:28
#1
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Даже цыгане живут лучше нас. Печально. Хорошо зарабатывала,а зачем уехала то? Всё равно вы там чужие.

[Исправлено: Сабыр, 27.07.2024 - 12:37]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15092
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 11:46
#2
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Вот видишь Абайка. Уезжают лучшие из процветающего Казахстана. Лучшие парикмахеры, продавцы, рабочие, учителя, врачи. Даже в румынию, в самую нищию страну Европы. Не кто не верит в наши новые заводы хлебный хаб, киа, и тд. Потому что это шляпа а не заводы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15092
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 11:47
#3
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Цитата:
Сабыр:
Всё равно вы там чужие.

Да Тут мы тоже все стали чужими. :-x
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1453
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 12:52
#4
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Цитата:
Vit:
мы тоже все стали чужими

Мы же знаем благодаря кому.. Думали он крут,а он слаб и глуп..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39733
Re: «Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским...
Отправлено: 27.07.24 - 13:05
#5
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Судьба мигрантов, бегать и перед всеми пресмыкаться, даже перед цыганами, ну это как то слишком.
Для женщин может и можно, но мужик должен ехать уже зная, что купит дом, жена не изменит за кило картошки, дети не будут экономить на хлеб.
Пропагандировать нищий образ мигранта как то думаю выглядит не в лучшем свете..
Про таджиков в России тогда лучше послушать, как они выживают там..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39733
Re: «Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским...
Отправлено: 27.07.24 - 13:49
#6
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Цитата:
Одна из моих подруг живет здесь с шестилетней дочерью, снимает квартиру за 450 евро и в месяц зарабатывает 1 000. Им, конечно, тяжеловато. А


Ни слова о семье, полноценной.
Это наверно и пропаганда тех, кто внезапно рушит свои семьи и летит к черту на рога, потому что всё равно что случится с твоими детьми или как?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39733
Re: «Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским...
Отправлено: 27.07.24 - 13:52
#7
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Цитата:
Vit:
Уезжают лучшие из процветающего Казахстана. Лучшие п

Считаешь неполноценные и разрушенные семьи лучшими?
У моей жены сестра тоже туда стартанула, то ли Болгария, то ли Румыния, которой мы дочку сами воспитали, теперь неблагодарная даже не заезжает, дочурка то, а мамашка угрохала двух мужиков и сейчас гуляет через одного и так же гоняет туда сюда, потому что мужика нет.
Нет, они не лучшие.
Считаю таковых просто отбросами.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15092
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 13:54
#8
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Цитата:
111:
Это наверно и пропаганда тех, кто внезапно рушит свои семьи и летит к черту на рога,

Мечта всех женщин которые насмотрелись сериалов поймать богатого иностранца на белом мерсе)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15092
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 13:56
#9
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Цитата:
111:
Про таджиков в России тогда лучше послушать, как они выживают там

Это они в Таджикистане выживают, а в гостеприимной и щедрой матушки России они живут как сыр в масле. Все им дозволено.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39733
Re: «Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским...
Отправлено: 27.07.24 - 14:00
#10
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Цитата:
Vit:
щедрой матушки России они живут как сыр в масле

Ну разве это жизнь, чуть что, на колени, чуть что, и не только, а и на локтя, терпят даже изнасилования ради денег.
Не, я рос нищим, но никогда за бабки не продавался как простите утка.
Не боялся и не просил.
Не надо мне пропагандировать образ девочек на Карбышева.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39733
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 14:08
#11
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У меня вот братан двоюродный, мигрант в Челябе, ну три ходки, он года 92го наверно, тоже там взял пьющую бабу, а тут ребенок от 14ти летней, он еще в школе зачал ее, теперь и внучку ему родила, хорошо хоть какой то казачок взял с ребенком.
Ему хоть бы что.
Не, для меня все таки такие мигранты отбросы, нечего им делать тут.

[Исправлено: 111, 27.07.2024 - 15:09]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3312
«Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским паспортом в Румынии
Отправлено: 27.07.24 - 15:49
#12
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Цитата:
111:
Не, для меня все таки такие мигранты отбросы, нечего им делать тут.

Сказал отпрыск мигрантов! :lol:
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