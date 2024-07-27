НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Проявите социальную ответственность" - Глава Минздрава призвала фармкомпании снизить цены на лекарства
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49707
"Проявите социальную ответственность" - Глава Минздрава призвала фармкомпании снизить цены на лекарства
Отправлено: 27.07.24 - 13:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА провела совещание с представителями казахстанских фармкомпаний и основными дистрибьюторами по вопросам закупа медикаментов и медицинских изделий на 2025 год и призвала их снизить цены на лекарства, сообщает пресс-служба ведомства.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39729
"Проявите социальную ответственность" - Глава Минздрава призвала фармкомпании снизить цены на лекарства
Отправлено: 27.07.24 - 13:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы министры тоже будьте социально ответственны и снизьте цены на продукты, на мясо, на квартиры, на кредиты и ипотеки..
Я призываю вас..
Если вы представляете это государство.
Или в эту сторону не работает?

[Исправлено: 111, 27.07.2024 - 14:17]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 118, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 118
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS