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Подземные толчки произошли недалеко от Рудного. Спасатели выясняют обстоятельства произошедшего
Подземные толчки произошли недалеко от Рудного. Спасатели выясняют обстоятельства произошедшего
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