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≡ Подземные толчки произошли недалеко от Рудного. Спасатели выясняют обстоятельства произошедшего
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49707
Подземные толчки произошли недалеко от Рудного. Спасатели выясняют обстоятельства произошедшего
Отправлено: 27.07.24 - 13:13
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О подземных толчках в Рудном сообщают читатели "НГ". Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве отметили, что уточняют обстоятельства произошедшего.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39729
Re: Подземные толчки произошли недалеко от Рудного. Спасатели...
Отправлено: 27.07.24 - 13:13
#1
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Когда то по моему в 2004м ощутил первый толчок в Рудном в 3 часа ночи, да, помню, страшно было, но мало кто тогда ощутил и никто не писал практически об этом.
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