Re: Подземные толчки произошли недалеко от Рудного. Спасатели...

Отправлено: - 13:13

Когда то по моему в 2004м ощутил первый толчок в Рудном в 3 часа ночи, да, помню, страшно было, но мало кто тогда ощутил и никто не писал практически об этом.