Re: «Будто только нас и ждали» - Как живется с казахстанским...

Отправлено: - 13:05

Судьба мигрантов, бегать и перед всеми пресмыкаться, даже перед цыганами, ну это как то слишком.

Для женщин может и можно, но мужик должен ехать уже зная, что купит дом, жена не изменит за кило картошки, дети не будут экономить на хлеб.

Пропагандировать нищий образ мигранта как то думаю выглядит не в лучшем свете..

Про таджиков в России тогда лучше послушать, как они выживают там..