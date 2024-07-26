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"Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка, детская площадка и подвал жилого дома остались в собственности ТОО "Елена Д"?
"Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка, детская площадка и подвал жилого дома остались в собственности ТОО "Елена Д"?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49707
"Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка, детская площадка и подвал жилого дома остались в собственности ТОО "Елена Д"?
Отправлено: 26.07.24 - 16:28
У собственников новых квартир возникли претензии к выявленным и не устраненным дефектам. А еще жильцы не владеют не только собственным подвалом, но и парковкой, и детской площадкой во дворе их дома. Все это после сдачи дома в эксплуатацию так и осталось в собственности застройщика. Более того, подвал ТОО "Елена Д" продает и сдает коммерческим предприятиям.
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"Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка, детская площадка и подвал жилого дома остались в собственности ТОО "Елена Д"?
Отправлено: 26.07.24 - 16:28
О новости узнал с телеги НГ..
Ну ладно, читаем.
Мда уж, теперь непонятно, брать в их 19ти этажке по Толстого хату или нет, раз такие проблемы..
[Исправлено: 111, 26.07.2024 - 17:35]
Ну ладно, читаем.
Мда уж, теперь непонятно, брать в их 19ти этажке по Толстого хату или нет, раз такие проблемы..
[Исправлено: 111, 26.07.2024 - 17:35]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1453
"Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка, детская площадка и подвал жилого дома остались в собственности ТОО "Елена Д"?
Отправлено: 26.07.24 - 16:50
Да,сейчас модно стало кидать жильцов с придомовыми территориями. Вроде такая же ситуация с Каирбекова 31. Перед покупкой показывали красивые парковки для авто,а по факту на 10 машин парковка,а большой паркинг в собственности застройщика оказался. Не знаю от воевали или всё же кинули покупашек хат.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 271
Re: "Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка,...
Отправлено: 26.07.24 - 17:54
Тут нужно жильцам (собственникам) квартир опытного адвоката! Одного желания мало! Надо обязательно обращаться в суд с правильным, юридически грамотным и законным иском и оспорить действия и бездействия застройщика ТОО "Елена М", признав их незаконными и при этом взыскать за моральный вред. Начинать надо с проектно-сметной документации, в которой обязательно указываются площадь нежилых помещений, передаваемых в состав общего имущества, в том числе и площадь земельного участка! Надо подключить к делу прокурора города, который надзирает за законностью. Об этом прямо указано в статье 31 ЗРК "О жилищных отношениях! Включение земельного участка в состав общего имущества объекта кондоминиума осуществляется за счет средств заказчика(застройщика) МЖД в соответствии с земельным законодательством РК. При этом право землепользования у застройщика на земельный участок, предоставленный застройщику для строительства данного МЖД или находившийся в частной собственности заказчика подлежит прекращению в связи с включением земельного участка в состав общего имущества объекта кондоминиума. Поэтому до подачи иска надо срочно собрать общее собрание собственников и вынести письменно решение о включении земельного участка вокруг дома, подвала, паркинга в состав общего имущества объекта кондоминиума. При государственной регистрации объекта кондоминиума(далее ОК), застройщик был обязан включить в состав общего имущества ОК все имущество, включая паркинг при наличии, предусмотренное проектно-сметной документацией МЖД. Регистрация придомового земельного участка осуществляется по решению акимата при подаче заявления инициативной группой не менее 2-х человек, на основании решения собрания. Это нужно делать до подачи иска в суд! Далее отчуждение общего имущества ОК в соответствии с предусмотренной проектно-сметной документацией на МЖД в индивидуальную (раздельную) собственность не допускается. При несоблюдении указанного требования заключенная сделка считается ничтожной. Например как сделка между Сулейменовым и ТОО! Отчуждение земельного участка, находящегося в общей собственников участников кондоминиума, третьим лицам не допускается. ТОО является третьим лицом. В общем тут нужно юридически грамотно восстановить законность с участием прокурора города! По моему тут понятно даже не юристу!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1413
Re: "Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка,...
Отправлено: 26.07.24 - 23:13
Цитата:
.....в Европе лучше прикупить там такие кружева не вяжут покупаешь кота в мешке....я вот уже присматриваю в испании или португалии,море,тепло........
111:
О новости узнал с телеги НГ.. Ну ладно, читаем. Мда уж, теперь непонятно, брать в их 19ти этажке по Толстого хату или нет, раз такие проблемы..
О новости узнал с телеги НГ.. Ну ладно, читаем. Мда уж, теперь непонятно, брать в их 19ти этажке по Толстого хату или нет, раз такие проблемы..
.....в Европе лучше прикупить там такие кружева не вяжут покупаешь кота в мешке....я вот уже присматриваю в испании или португалии,море,тепло........
"Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка, детская площадка и подвал жилого дома остались в собственности ТОО "Елена Д"?
Отправлено: 26.07.24 - 23:57
Цитата:
А что там?
Те же снговские лица и их говор и испанские ловеласы, которые уводят их жен?
родом из Шанхая2022:
испании или португалии,
испании или португалии,
А что там?
Те же снговские лица и их говор и испанские ловеласы, которые уводят их жен?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1413
Re: "Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка,...
Отправлено: 27.07.24 - 00:10
Цитата:
....на гаваи и маями не потяну,придётся по тонне клубники собирать каждый день....берёшь домик с высоким забором и никого неслышно и не видно...
111:
Те же снговские лица и их говор и испанские ловеласы, которые уводят их жен?
Те же снговские лица и их говор и испанские ловеласы, которые уводят их жен?
....на гаваи и маями не потяну,придётся по тонне клубники собирать каждый день....берёшь домик с высоким забором и никого неслышно и не видно...
"Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка, детская площадка и подвал жилого дома остались в собственности ТОО "Елена Д"?
Отправлено: 27.07.24 - 00:54
Цитата:
Проще в могиле сразу жить, ничего не слышу, никого не вижу и помру, никто и не заметит..
родом из Шанхая2022:
берёшь домик с высоким забором и никого неслышно и не видно...
берёшь домик с высоким забором и никого неслышно и не видно...
Проще в могиле сразу жить, ничего не слышу, никого не вижу и помру, никто и не заметит..
Б
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.08.20
- Сообщений:
- 10
Re: "Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка,...
Отправлено: 27.07.24 - 10:47
Всё оформлено правильно, за долей на гос акт в доме нужно обратиться жильцам в Цон, а по придомовой территории нужно застройщику просто отказаться с соответствующим нотариальным заявлением о прекращении права, она ему в принципе не нужна, а потом жильцам оформить территорию придомовую в долевую собственность
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9995
"Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка, детская площадка и подвал жилого дома остались в собственности ТОО "Елена Д"?
Отправлено: 27.07.24 - 11:20
Цитата:
Не видишь бардак,мусор во дворе и подъезде,сверху на крыше не поселяться бичи,никто не долбит стены перфоратором и не стучит по батареям,своя парковка которую не нужно закрывать шлагбаумом,полная автономия на случай отключения воды или света,с друзьями и родственниками можно встретиться в уютной беседке с мангалом прямо у себя во дворе на лужайке.
Уж лучше в такой могиле ,чем в братской
111:
Проще в могиле сразу жить, ничего не слышу, никого не вижу и помру, никто и не заметит..
Проще в могиле сразу жить, ничего не слышу, никого не вижу и помру, никто и не заметит..
Не видишь бардак,мусор во дворе и подъезде,сверху на крыше не поселяться бичи,никто не долбит стены перфоратором и не стучит по батареям,своя парковка которую не нужно закрывать шлагбаумом,полная автономия на случай отключения воды или света,с друзьями и родственниками можно встретиться в уютной беседке с мангалом прямо у себя во дворе на лужайке.
Уж лучше в такой могиле ,чем в братской
"Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка, детская площадка и подвал жилого дома остались в собственности ТОО "Елена Д"?
Отправлено: 27.07.24 - 13:12
Цитата:
Ну не все же могут работать как ты и жить в достойном доме.
Тут уж надо выбирать, что важнее, тем более троим сыновьям потом нужно будет по дому или по квартире, дешевле конечно квартиры, учеба и тд.
Дома по 50 лимонов, это для меня очень дорого.
Добринцофф:
Уж лучше в такой могиле ,чем в братской
Уж лучше в такой могиле ,чем в братской
Ну не все же могут работать как ты и жить в достойном доме.
Тут уж надо выбирать, что важнее, тем более троим сыновьям потом нужно будет по дому или по квартире, дешевле конечно квартиры, учеба и тд.
Дома по 50 лимонов, это для меня очень дорого.
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