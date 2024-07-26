Re: "Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка,...

Отправлено: - 17:54

Тут нужно жильцам (собственникам) квартир опытного адвоката! Одного желания мало! Надо обязательно обращаться в суд с правильным, юридически грамотным и законным иском и оспорить действия и бездействия застройщика ТОО "Елена М", признав их незаконными и при этом взыскать за моральный вред. Начинать надо с проектно-сметной документации, в которой обязательно указываются площадь нежилых помещений, передаваемых в состав общего имущества, в том числе и площадь земельного участка! Надо подключить к делу прокурора города, который надзирает за законностью. Об этом прямо указано в статье 31 ЗРК "О жилищных отношениях! Включение земельного участка в состав общего имущества объекта кондоминиума осуществляется за счет средств заказчика(застройщика) МЖД в соответствии с земельным законодательством РК. При этом право землепользования у застройщика на земельный участок, предоставленный застройщику для строительства данного МЖД или находившийся в частной собственности заказчика подлежит прекращению в связи с включением земельного участка в состав общего имущества объекта кондоминиума. Поэтому до подачи иска надо срочно собрать общее собрание собственников и вынести письменно решение о включении земельного участка вокруг дома, подвала, паркинга в состав общего имущества объекта кондоминиума. При государственной регистрации объекта кондоминиума(далее ОК), застройщик был обязан включить в состав общего имущества ОК все имущество, включая паркинг при наличии, предусмотренное проектно-сметной документацией МЖД. Регистрация придомового земельного участка осуществляется по решению акимата при подаче заявления инициативной группой не менее 2-х человек, на основании решения собрания. Это нужно делать до подачи иска в суд! Далее отчуждение общего имущества ОК в соответствии с предусмотренной проектно-сметной документацией на МЖД в индивидуальную (раздельную) собственность не допускается. При несоблюдении указанного требования заключенная сделка считается ничтожной. Например как сделка между Сулейменовым и ТОО! Отчуждение земельного участка, находящегося в общей собственников участников кондоминиума, третьим лицам не допускается. ТОО является третьим лицом. В общем тут нужно юридически грамотно восстановить законность с участием прокурора города! По моему тут понятно даже не юристу!