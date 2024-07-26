Re: Когда газ по новому магистральному трубопроводу пойдет в...

Отправлено: - 23:04

Россия начала поставлять природный газ в Узбекистан через Казахстан Президенты России, Казахстана и Узбекистана приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газаПрезидент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Запуск прошёл в формате видеоконференции.Выступая на церемонии, Путин подчеркнул, что «осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трёх государств». По его словам, Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества в домохозяйства и социально значимые объекты. «Оперативная реализация столь масштабного, взаимовыгодного и социально значимого проекта показала, что Россия, Казахстан и Узбекистан способны решать, им по плечу решать самые сложные, любые, самые амбициозные задачи. Уверен, что стратегическое партнёрство трёх наших стран продолжится – продолжит развиваться и приносить конкретные, осязаемые результаты нашим народам», - сказал президент РФ.В свою очередь президент Казахстана Токаев подчеркнул, что это историческое событие открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений между странами, поднимая на качественно новый уровень стратегическое сотрудничество и взаимодействие в области энергетики Казахстана, России и Узбекистана.«Газовая отрасль играет большую, можно сказать, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон. Казахстан своевременно и в полном объеме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории», -сказал казахстанский лидер.Между тем президент Узбекистана Мирзиёев выразил желание расширить сотрудничество с Россией и Казахстаном в нефтегазовой сфере.Узбекистан, входящий в число стран-производителей природного газа, впервые принял решение импортировать природный газ из России в связи со снижением своих производственных мощностей.В соответствии с соглашением, подписанным с российской энергетической компанией «Газпром», Узбекистан будет импортировать из России 9 млн кубометров газа в сутки в течение двух лет