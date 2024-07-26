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≡ "Насильственные действия применяли?" - Подсудимого по делу о нападении на хозяйку собаки допросили в суде Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49704
"Насильственные действия применяли?" - Подсудимого по делу о нападении на хозяйку собаки допросили в суде Рудного
Отправлено: 26.07.24 - 18:37
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Арлан МУСТАФИН дал показания 25 июля в Рудненском городском суде. По его словам, венчики от строительного миксера оказались в квартире потерпевшей Риммы Кривчиковой потому, что он кинул их на пол её прихожей. Подсудимый просил Кривчикову заменить венчики на новые.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
271
Re: "Насильственные действия применяли?" - Подсудимого...
Отправлено: 26.07.24 - 18:37
#1
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Такие действия нарушителя суд воспринимает как незаконные и недопустимые в общественном месте, которым является подъезд многоквартирного дома и конечно примет решение, в соответствии с действующим законодательством, не учитывая действий потерпевшей, поскольку ее проклятия не являются угрозой жизни, здоровью нападавшего, которые при этом потерпевшая отрицает. Показания соседки о проклятиях не будут являться доказательством, возможно они неправдивые и были сказаны в суде с целью смягчить наказание нападавшего! Думаю, решение услышим!
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