Re: "Насильственные действия применяли?" - Подсудимого...

Отправлено: - 18:37

Такие действия нарушителя суд воспринимает как незаконные и недопустимые в общественном месте, которым является подъезд многоквартирного дома и конечно примет решение, в соответствии с действующим законодательством, не учитывая действий потерпевшей, поскольку ее проклятия не являются угрозой жизни, здоровью нападавшего, которые при этом потерпевшая отрицает. Показания соседки о проклятиях не будут являться доказательством, возможно они неправдивые и были сказаны в суде с целью смягчить наказание нападавшего! Думаю, решение услышим!