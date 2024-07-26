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≡ Еврокубки: «Тобол» вновь первым открывает счет в гостях и… вновь проигрывает
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49704
Еврокубки: «Тобол» вновь первым открывает счет в гостях и… вновь проигрывает
Отправлено: 26.07.24 - 17:59
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Хозяева, футбольный клуб «Санкт-Галлен», вернувшиеся в еврокубки спустя четыре года, постарались с первых минут завладеть инициативой. Но и гости при первой же возможности убегали в контратаки, две из которых в первые десять минут матча завершились угловыми ударами.
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дср73
§ дср73
(Пользователи)
Регистрация:
29.03.23
Сообщений:
5
Re: Еврокубки: «Тобол» вновь первым открывает счет в гостях и…...
Отправлено: 26.07.24 - 17:59
#1
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Уважаемый Сергей,вы хороший обозреватель,но иногда вы такую чушь пишете.Какой ФК Тобол?Какая игра?Средненький клуб из Швейцарии,уничтожил и разорвал наш клуб.И смысл какой?Каждый год уходит на содержание и покупку легионеров сотни миллионов тенге,а игры нет и не будет.Ради одной,двух заграничных поездок и траты бюджетных денег,ради этих туристов - футболишек.....Лучше дать возможность местным воспитанникам играть и себя проявлять,за гораздо меньшие траты.Они будут доказывать и играть за себя,за город и за страну.И мотивация у них будет гораздо больше.И тогда лет через 20-30 возможно ФК Тобол пробьется в основную лигу Европы.А о лиге чемпионов даже и мечтать не надо. Да и сейчас тренер Жумаскалиев Н. Я думаю и мнение многих в области,не тот тренер,который может завести команду.Как игрок,он являлся успешным и значительным на нашем уровне и в стране. А уровень футбола у нас в РК очень низкий. Как была 105-120 с 90х годов ,так и остались.Хотя деньги уходят миллиардами на развитие.Футбол нужно развивать,но другими методами и подходами.Нашему менталитету,силе духа приносит успех и известность во всем мире -это бокс,борьба,дзюдо и тяжелая атлетика.На них надо делать акцент и внимание.
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