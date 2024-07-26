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≡ "Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка, детская площадка и подвал жилого дома остались в собственности ТОО "Елена Д"?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49704
"Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка, детская площадка и подвал жилого дома остались в собственности ТОО "Елена Д"?
Отправлено: 26.07.24 - 16:28
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У собственников новых квартир возникли претензии к выявленным и не устраненным дефектам. А еще жильцы не владеют не только собственным подвалом, но и парковкой, и детской площадкой во дворе их дома. Все это после сдачи дома в эксплуатацию так и осталось в собственности застройщика. Более того, подвал ТОО "Елена Д" продает и сдает коммерческим предприятиям.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39716
"Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка, детская площадка и подвал жилого дома остались в собственности ТОО "Елена Д"?
Отправлено: 26.07.24 - 16:28
#1
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О новости узнал с телеги НГ..
Ну ладно, читаем.
Мда уж, теперь непонятно, брать в их 19ти этажке по Толстого хату или нет, раз такие проблемы..

[Исправлено: 111, 26.07.2024 - 17:35]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1451
"Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка, детская площадка и подвал жилого дома остались в собственности ТОО "Елена Д"?
Отправлено: 26.07.24 - 16:50
#2
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Да,сейчас модно стало кидать жильцов с придомовыми территориями. Вроде такая же ситуация с Каирбекова 31. Перед покупкой показывали красивые парковки для авто,а по факту на 10 машин парковка,а большой паркинг в собственности застройщика оказался. Не знаю от воевали или всё же кинули покупашек хат.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
271
Re: "Наш двор нам не принадлежит" - Почему парковка,...
Отправлено: 26.07.24 - 17:54
#3
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Тут нужно жильцам (собственникам) квартир опытного адвоката! Одного желания мало! Надо обязательно обращаться в суд с правильным, юридически грамотным и законным иском и оспорить действия и бездействия застройщика ТОО "Елена М", признав их незаконными и при этом взыскать за моральный вред. Начинать надо с проектно-сметной документации, в которой обязательно указываются площадь нежилых помещений, передаваемых в состав общего имущества, в том числе и площадь земельного участка! Надо подключить к делу прокурора города, который надзирает за законностью. Об этом прямо указано в статье 31 ЗРК "О жилищных отношениях! Включение земельного участка в состав общего имущества объекта кондоминиума осуществляется за счет средств заказчика(застройщика) МЖД в соответствии с земельным законодательством РК. При этом право землепользования у застройщика на земельный участок, предоставленный застройщику для строительства данного МЖД или находившийся в частной собственности заказчика подлежит прекращению в связи с включением земельного участка в состав общего имущества объекта кондоминиума. Поэтому до подачи иска надо срочно собрать общее собрание собственников и вынести письменно решение о включении земельного участка вокруг дома, подвала, паркинга в состав общего имущества объекта кондоминиума. При государственной регистрации объекта кондоминиума(далее ОК), застройщик был обязан включить в состав общего имущества ОК все имущество, включая паркинг при наличии, предусмотренное проектно-сметной документацией МЖД. Регистрация придомового земельного участка осуществляется по решению акимата при подаче заявления инициативной группой не менее 2-х человек, на основании решения собрания. Это нужно делать до подачи иска в суд! Далее отчуждение общего имущества ОК в соответствии с предусмотренной проектно-сметной документацией на МЖД в индивидуальную (раздельную) собственность не допускается. При несоблюдении указанного требования заключенная сделка считается ничтожной. Например как сделка между Сулейменовым и ТОО! Отчуждение земельного участка, находящегося в общей собственников участников кондоминиума, третьим лицам не допускается. ТОО является третьим лицом. В общем тут нужно юридически грамотно восстановить законность с участием прокурора города! По моему тут понятно даже не юристу!
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