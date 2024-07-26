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≡ Около 40 тысяч казахстанцев исключены из очереди на жилье
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49704
Около 40 тысяч казахстанцев исключены из очереди на жилье
Отправлено: 26.07.24 - 16:37
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650 тысяч казахстанцев стоят в очереди на жилье, из них почти 440 тысяч - социально уязвимые слои населения. По словам главы комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства, сейчас проводится работа по очистке данной очереди.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39716
Re: Около 40 тысяч казахстанцев исключены из очереди на жилье
Отправлено: 26.07.24 - 16:37
#1
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У нас классно, в районе Затобыловки отстроят целый новый город со своими улицами своих агашек, парковками и прочими втыками 24х этажек.
Хоть Костанай не тронут
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