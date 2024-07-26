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≡ Когда газ по новому магистральному трубопроводу пойдет в Костанайскую область?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49704
Когда газ по новому магистральному трубопроводу пойдет в Костанайскую область?
Отправлено: 26.07.24 - 15:03
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Об этапах реализации масштабного проекта 24 июля на форуме «Kostanay INVEST – 2024» рассказал заместитель председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Акбар ТУЛЕГЕНОВ. По его словам, строительство новой газовой магистрали должно «обеспечить энергетическую безопасность области».
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1451
Когда газ по новому магистральному трубопроводу пойдет в Костанайскую область?
Отправлено: 26.07.24 - 15:03
#1
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Да,от всего российского надо отказываться. Это очень опасно,ведь не известно что взбредёт её не сменному лидеру в голову и заморозит нас. Надо ещё что-то думать с электричеством. А то гуляем на день Независимости,танцуем,песни поём,а по факту то. Пока путин у власти,надо махорочку врозь ;-) Про войну с Украиной тоже врал,что это бред полный. Да и вообще,так себе "товарищ",способный в любой момент сделать подлянку соседям.

[Исправлено: Сабыр, 26.07.2024 - 16:06]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15088
Когда газ по новому магистральному трубопроводу пойдет в Костанайскую область?
Отправлено: 26.07.24 - 15:13
#2
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Цитата:
Сабыр:
Выход есть. Можно придумать украинскую версию под названием реверс) Россия будет продавать газ Китаю а мы уже у Китая. Все шах и мат. Газ будет уже китайский и все нацпаты будут спокойны) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39716
Re: Когда газ по новому магистральному трубопроводу пойдет в...
Отправлено: 26.07.24 - 15:13
#3
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Да, война за газ, скоро и у нас наверно газопроводы будет взрывать одна известная страна.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1451
Когда газ по новому магистральному трубопроводу пойдет в Костанайскую область?
Отправлено: 26.07.24 - 15:18
#4
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Цитата:
111:
газопроводы будет взрывать

Да,для него подлость-норма жизни.. Чтобы от него были зависимы.

[Исправлено: Сабыр, 26.07.2024 - 16:19]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15088
Re: Когда газ по новому магистральному трубопроводу пойдет в...
Отправлено: 26.07.24 - 15:36
#5
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Цитата:
111:

Цитата:
Сабыр:

А вас господа не кого не смущает что к этой трубе Катар присосался каким то боком.
Он Инвестор. Ждём повышение газа раза в 10.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15088
Когда газ по новому магистральному трубопроводу пойдет в Костанайскую область?
Отправлено: 26.07.24 - 15:43
#6
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Цитата:
111: газопроводы будет взрывать одна известная страна.
Американцы? Как взорвали северный поток?. Могут запрасто насолить нам, ведь по катарской трубе к нам будет идти российский газ. Цель для них мелочная но заманчивая)
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
38
Re: Когда газ по новому магистральному трубопроводу пойдет в...
Отправлено: 26.07.24 - 16:04
#7
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Цитата:
Vit:
А вас господа не кого не смущает что к этой трубе Катар присосался каким то боком. Он Инвестор. Ждём повышение газа раза в 10.



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