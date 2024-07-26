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Когда газ по новому магистральному трубопроводу пойдет в Костанайскую область?
Когда газ по новому магистральному трубопроводу пойдет в Костанайскую область?
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