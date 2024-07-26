maxsaf: Насколько я понял, что если будет с обеих сторон только конвенционное оружие - Россия даже пытаться не будет победить, там бюджеты несопоставимы. Поэтому сразу предлагается асимметричный ответ. Надеюсь слово асимметричный не надо переводить? Хотя не, лучше переведу - неравный. Чтобы понятно, откуда "на равных" взялось.
На мой взгляд, вы не совсем правильно поняли, посылы на эзопов языке. Как, я отмечаю на форуме отдельным грамотеям - хрен с морковкой путаете. На счет конвенционного оружия всё правильно, ничего не перепутали, про бюджеты тоже без обмана. Про асимметричный ответ ниже поясню, с помощью телефона печатаю, чета неасимметрично функцианирует 😂😂😂.
maxsaf: Не, я желаю, чтобы было как в Канаде, но вам это вообще не понравится
если как в канаде считается что зимой электричество надо экономить потому что холод минус 20) еноты могут спокойно обесточить миллионный город героиновые наркоманы в столице на улицах лежат гей парады и унижение нац меньшинств на языковой почве и создание для них гетто то спасибо не надо) мы уж как-нибудь своим путем Цитата:
Гога: Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина снялась с Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
и что дальше? ну снялась и снялась она обязана на все олимпиады что ли ездить Цитата:
Skeptic: Ни один человек в мире не может быть правым во всём.
а как же путин? Цитата:
Skeptic: Но в ситуации с Украиной правда на все 100% за Путиным/Россией.
блин так и знал надо было дочитать сначала) Цитата:
Skeptic: Не зря подавляющее большинство человечества на их стороне
подавляющее прям? а индусы знают где вообще россия находится? а китайцам прям интересно разбираться кто там прав? Цитата:
Skeptic: Кроме США и горстки их прихлебателей.
ну если против тебя мировой жандарм и страны входящие в 10ку по всем различным рейтингам по богатству и влиятельности то надо задуматься а действительно ли именно ты прав?
гитлер вон тоже считал себя правее других а все вокруг оказывается завидовали германии и хотели ее уничтожить все вокруг в итоге победили и надо же уничтожили германию)) но не потому что хотели а потому что гитлер так хотел Цитата:
saba: При этом желает жить сам как в капиталистической Канаде
мало того он финансирует своими налогами правительство канады которое с этих денег закупает оружие и отправляет в Украину убивать русских))) удивительная русофобия) Цитата:
maxsaf: - Россия даже пытаться не будет победить, там бюджеты несопоставимы. Поэтому сразу предлагается асимметричный ответ.
ну вот у ссср была стратегия в случаи войны танковый бросок к ла маншу а ракеты крайний случай а у россии тактика если че сразу ракеты ракеты ракеты не трогайте меня я ебн***ая)) это тактика нашкодевшей чихуахуа когда обоссала диван, разодрала шторы а на окрик хозяйки тут же начинает пищать и верищать в припадках кусая всех за ноги так и российская позиция сейчас считывается в мире
---Давайте лучше об этом ? -**Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала в пятницу данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ.Пирс Таннер Рид (Perce Tanner Reed) 1993 года рождения, также проживающий в США, является бывшим сотрудником полицейского департамента штата Окленд (США). 26 июля 2023 года был арестован в Индиане за действия, связанные с растлением малолетних, и за содействие совершения правонарушений с несовершеннолетними. В список наемников попал и Мауринс Кристапс (Maurins Kristaps) 1991 года рождения, проживающий в Латвии. Участвовал в Зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, где занял 21 место в санном спорте. В Латвии занимал должность генерального секретаря Латвийской федерации санного спорта. Пабло Гарридо Манседо (Pablo Garrido Mancedo) из Испании участвовал до Украины в различных военных конфликтах, в частности, воевал на стороне курдских боевиков в Сирии.
----Или об этом ?**МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением нанести на обновленные российские банкноты и монеты изображения погибших героев спецоперации на Украине и освобожденных в ходе СВО городов.«Предлагается закрепить память об освобожденных городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах. Важно, чтобы они были не “памятными”, которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны.На банкнотах разного достоинства могут быть изображены следующие города: 50 рублей — Соледар, 100 рублей — Артемовск, 200 рублей — Работино, 500 рублей — Луганск, 1 000 рублей — Донецк, 2 000 рублей — Авдеевка, 5 000 рублей — Мариуполь.**------И вспоминается почему то сразу Задорнов ---Нуууу , тупые !!!
Вот так вот, нищета России погибает за Путина. У самих унитазов нет, дома гнилые, а вот за Путина идут убивать. Этому пацану, по моему 18 лет было, но видно жить уже невмоготу в такой нищете, пошел умирать как скот.
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