Отправлено: - 11:53

maxsaf:

Не, я желаю, чтобы было как в Канаде, но вам это вообще не понравится

Гога:

Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина снялась с Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Skeptic:

Ни один человек в мире не может быть правым во всём.

Skeptic:

Но в ситуации с Украиной правда на все 100% за Путиным/Россией.

Skeptic:

Не зря подавляющее большинство человечества на их стороне

Skeptic:

Кроме США и горстки их прихлебателей.

saba:

При этом желает жить сам как в капиталистической Канаде

maxsaf:

- Россия даже пытаться не будет победить, там бюджеты несопоставимы. Поэтому сразу предлагается асимметричный ответ.

Цитата:если как в канаде считается что зимой электричество надо экономить потому что холод минус 20)еноты могут спокойно обесточить миллионный городгероиновые наркоманы в столице на улицах лежатгей парадыи унижение нац меньшинств на языковой почве и создание для них геттото спасибо не надо)мы уж как-нибудь своим путемЦитата:и что дальше? ну снялась и сняласьона обязана на все олимпиады что ли ездитьЦитата:а как же путин? Цитата:блин так и зналнадо было дочитать сначала) Цитата:подавляющее прям?а индусы знают где вообще россия находится?а китайцам прям интересно разбираться кто там прав? Цитата:ну если против тебя мировой жандарм и страны входящие в 10ку по всем различным рейтингам по богатству и влиятельностито надо задуматьсяа действительно ли именно ты прав?гитлер вон тоже считал себя правее другиха все вокруг оказывается завидовали германии и хотели ее уничтожитьвсе вокруг в итоге победили и надо же уничтожили германию))но не потому что хотели а потому что гитлер так хотел Цитата:мало того он финансирует своими налогами правительство канады которое с этих денег закупает оружие и отправляет в Украину убивать русских)))удивительная русофобия)Цитата:ну вот у ссср была стратегия в случаи войнытанковый бросок к ла маншу а ракеты крайний случайа у россии тактика если че сразу ракеты ракеты ракеты не трогайте меня я ебн***ая))это тактика нашкодевшей чихуахуакогда обоссала диван, разодрала шторы а на окрик хозяйки тут же начинает пищать и верищать в припадках кусая всех за ногитак и российская позиция сейчас считывается в мире