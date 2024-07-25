Skeptic: А в чём глубинный смысл этого словосочетания?
Насколько я понял, что если будет с обеих сторон только конвенционное оружие - Россия даже пытаться не будет победить, там бюджеты несопоставимы. Поэтому сразу предлагается асимметричный ответ. Надеюсь слово асимметричный не надо переводить? Хотя не, лучше переведу - неравный. Чтобы понятно, откуда "на равных" взялось.
Меня всегда прикалывает позиция Максафа!Он страстно желает чтобы в Казахстане и остальных бывших республиках было бы как при Союзе,ну или хотя бы как в России. При этом желает жить сам как в капиталистической Канаде. Такое вот единство и борьба противоречий
таноми52: Сегодня день памяти Владимира Высоцкого...
Не моя музыка, но уважаю как человека со всеми его недостатками! У нас были его фанаты в 80х годах , чуть ли не все его песни с разных квартирников доставали. Мне нравятся его сатирически-юмористические песни. Про Канатчикову дачу, Ой Вань и т.д.
saba: Меня всегда прикалывает позиция Максафа!Он страстно желает чтобы в Казахстане и остальных бывших республиках было бы как при Союзе,ну или хотя бы как в России. При этом желает жить сам как в капиталистической Канаде. Такое вот единство и борьба противоречий
Не, я желаю, чтобы было как в Канаде, но вам это вообще не понравится
Ни один человек в мире не может быть правым во всём. Но в ситуации с Украиной правда на все 100% за Путиным/Россией. Не зря подавляющее большинство человечества на их стороне. Кроме США и горстки их прихлебателей.
Skeptic: Не зря подавляющее большинство человечества на их стороне. Кроме США и горстки их прихлебателей.
Какое большинство, о чём Вы говорите? Напомню Кулеба только что был в Китае, если бы Китай безоговорочно поддерживал Россию, его не только бы не пригласил Ван И лично, но и близко к стране бы не подпустили! Глава МИД Китая Ван И заявил, что хотя«условия и время» для мирных переговоров между Украиной и РФ «еще не созрели», КНР поддерживает все усилия, которые способствуют миру, и готова играть роль в прекращении огня и возобновлении диалога. Ван И также отметил, что война РФ против Украины продолжается уже третий год и сохраняет «риск эскалации и распространения». Это из официального заявления МИД КНР.
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