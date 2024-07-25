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≡ Еврокубковый сезон «Тобол» продолжит с командой из Швейцарии - ровесницей Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49697
Еврокубковый сезон «Тобол» продолжит с командой из Швейцарии - ровесницей Костаная
Отправлено: 25.07.24 - 23:21
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Сегодня, 25 июля, в швейцарском городе Санкт-Галлене пройдет первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором встретятся местный футбольный клуб с одноименным названием и костанайский «Тобол».
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10714
Re: Еврокубковый сезон «Тобол» продолжит с командой из Швейцарии...
Отправлено: 25.07.24 - 23:21
#1
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---**Мы неудачно выступили в первом раунде Лиги конференций** - вообще то в Лиге Европы ?!? :-x :-x :-x
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10714
Re: Еврокубковый сезон «Тобол» продолжит с командой из Швейцарии...
Отправлено: 26.07.24 - 01:21
#2
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4-1 -----вообще ни одного не забили !!! 1 - это автогол .Позор !!!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10714
Re: Еврокубковый сезон «Тобол» продолжит с командой из Швейцарии...
Отправлено: 26.07.24 - 01:33
#3
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-------**Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев перед матчем сказал: - Мы неудачно выступили в первом раунде Лиги конференций ---но если Главный тренер «Тобола» не знает в какой лиге играла ?То сидели бы лучше дома , не позорились .
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