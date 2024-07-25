Отправлено: - 14:30

Свой день рождения, 70 лет, АО «ССГПО» отмечало 20 июля. Грандиозный праздник рудничанам обещали еще год назад. Мол, не ждите ничего особенного на 69 лет, а вот к круглой дате подготовка будет на высшем уровне. Ничего нового в итоге придумать, видимо, не удалось. Концерт, подарки и салют - традиционное трио. Зато какой масштаб! Если дарить, то автомобиль, если концерт, то на огромной сцене с именитыми звездами. Вложились в понты.