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≡ «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном праздновали масштабно, с понтами и большими обещаниями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49697
«Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном праздновали масштабно, с понтами и большими обещаниями
Отправлено: 25.07.24 - 14:30
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Свой день рождения, 70 лет, АО «ССГПО» отмечало 20 июля. Грандиозный праздник рудничанам обещали еще год назад. Мол, не ждите ничего особенного на 69 лет, а вот к круглой дате подготовка будет на высшем уровне. Ничего нового в итоге придумать, видимо, не удалось. Концерт, подарки и салют - традиционное трио. Зато какой масштаб! Если дарить, то автомобиль, если концерт, то на огромной сцене с именитыми звездами. Вложились в понты.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10714
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 26.07.24 - 01:02
#15
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акапельно---**А капе́лла (итал. а cappella, «как в часовне») — многоголосное хоровое пение без инструментального сопровождения.**
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10714
«Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном праздновали масштабно, с понтами и большими обещаниями
Отправлено: 26.07.24 - 01:06
#16
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родом из Шанхая2022:
Георгий когда вы пишите статьи и делаете ошибки, это говорит о вашем "высоком профессианализме"я так понимаю...ладно бы один раз проскочит,так это постоянно

[Исправлено: Гога, 25.07.2024 - 23:08]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10714
«Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном праздновали масштабно, с понтами и большими обещаниями
Отправлено: 26.07.24 - 01:15
#17
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
так это постоянно..

------постоянство признак мастерства!!! Завтра удалять :lol: :lol: :lol:
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