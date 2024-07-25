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«Работают по-корейски точно» - Первый автомобиль KIA в Костанае обещают выпустить в июне 2025 года
«Работают по-корейски точно» - Первый автомобиль KIA в Костанае обещают выпустить в июне 2025 года
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