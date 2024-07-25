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Хорошо что не по казахски, с бешем и тоями..

Цитата:1500 новых рабочих мест.....у тебя 1 шанс из 1499 туда попасть,приличная зарплата 13 зарплата,отпускные,всекие премии и наконец авто по льготной цене для своих работников представляешь...