НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Работают по-корейски точно» - Первый автомобиль KIA в Костанае обещают выпустить в июне 2025 года
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49697
«Работают по-корейски точно» - Первый автомобиль KIA в Костанае обещают выпустить в июне 2025 года
Отправлено: 25.07.24 - 21:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 24 июля, сказал на открытии форума «Kostanay INVEST – 2024» аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Он благодарил иностранных партнеров по этому проекту за то, что от графика не отступают.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39706
Re: «Работают по-корейски точно» - Первый автомобиль KIA в...
Отправлено: 25.07.24 - 21:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работают по-корейски точно.


Хорошо что не по казахски, с бешем и тоями..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1408
Re: «Работают по-корейски точно» - Первый автомобиль KIA в...
Отправлено: 26.07.24 - 00:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Работают по-корейски точно. Выражаем благодарность генеральному директору ТОО «KIA QAZAQSTAN» господину Киму Де Ки. День и ночь работают, - сказал аким

....немцы в подмётки им не годятся....корейцам,нету немецкой пунктуальности и точности.... :-( :-( :-(
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1408
Re: «Работают по-корейски точно» - Первый автомобиль KIA в...
Отправлено: 26.07.24 - 00:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хорошо что не по казахски, с бешем и тоями..

1500 новых рабочих мест.....у тебя 1 шанс из 1499 туда попасть,приличная зарплата 13 зарплата,отпускные,всекие премии и наконец авто по льготной цене для своих работников представляешь... :lol: :lol: :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS