Отправлено: - 21:44

111:

У вас там преимущественно геи, не знаю, может быть там, где правят они, меньше бухают. Тоже задумался, видел ли когда нибудь пьяного гея и подловил себя на мысли, что нет..

Цитата:....от темы не отвлекайся,начинаешь хвостом вилять,мы тебя услышали,что представляет собой неправоверный....