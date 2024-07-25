Отправлено: - 19:54

saba:

Меня всегда прикалывает позиция Максафа!Он страстно желает чтобы в Казахстане и остальных бывших республиках было бы как при Союзе,ну или хотя бы как в России. При этом желает жить сам как в капиталистической Канаде. Такое вот единство и борьба противоречий

Цитата:Не, я желаю, чтобы было как в Канаде, но вам это вообще не понравится