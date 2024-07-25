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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 631 из 631«1...629630631
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24142
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 18:22
#9451
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Цитата:
Skeptic:
А в чём глубинный смысл этого словосочетания?

Насколько я понял, что если будет с обеих сторон только конвенционное оружие - Россия даже пытаться не будет победить, там бюджеты несопоставимы. Поэтому сразу предлагается асимметричный ответ. Надеюсь слово асимметричный не надо переводить? Хотя не, лучше переведу - неравный. Чтобы понятно, откуда "на равных" взялось.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5434
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 18:26
#9452
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Цитата:
Skeptic:
Обычное выдавание желаемого

В бОльшей части грешок за Вами , ещё и с апломбом, дескать я истина в последней инстанции, ну прав Путин во всем, где ещё найдёшь такого человека! :-o
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5434
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 18:32
#9453
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Меня всегда прикалывает позиция Максафа!Он страстно желает чтобы в Казахстане и остальных бывших республиках было бы как при Союзе,ну или хотя бы как в России. При этом желает жить сам как в капиталистической Канаде. Такое вот единство и борьба противоречий :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5434
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 19:05
#9454
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Цитата:
таноми52:
Сегодня день памяти Владимира Высоцкого...

Не моя музыка, но уважаю как человека со всеми его недостатками! У нас были его фанаты в 80х годах , чуть ли не все его песни с разных квартирников доставали. Мне нравятся его сатирически-юмористические песни. Про Канатчикову дачу, Ой Вань и т.д.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5434
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 19:07
#9455
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Цитата:
maxsaf:
Надеюсь слово асимметричный не надо переводить? Хотя не, лучше переведу - неравный.

Главное чтобы от этого ассиметричного ответа нам не досталось и всему миру тоже!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24142
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 19:54
#9456
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Цитата:
saba:
Меня всегда прикалывает позиция Максафа!Он страстно желает чтобы в Казахстане и остальных бывших республиках было бы как при Союзе,ну или хотя бы как в России. При этом желает жить сам как в капиталистической Канаде. Такое вот единство и борьба противоречий

Не, я желаю, чтобы было как в Канаде, но вам это вообще не понравится 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24142
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 19:59
#9457
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Цитата:
saba:
Главное чтобы от этого ассиметричного ответа нам не досталось и всему миру тоже!

Конечно достанется, всем достанется. Сейчас любой чих влияет на миропорядок, причем, как правило, в плохую сторону.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 21:19
#9458
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Цитата:
saba:
ну прав Путин во всем

Ни один человек в мире не может быть правым во всём.
Но в ситуации с Украиной правда на все 100% за Путиным/Россией. Не зря подавляющее большинство человечества на их стороне. Кроме США и горстки их прихлебателей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39705
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 21:44
#9459
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Цитата:
Skeptic:
правда на все 100% за Путиным/

Мда уж..
Тут только отключение электричества поможет..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5434
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 21:46
#9460
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Цитата:
Skeptic:
Не зря подавляющее большинство человечества на их стороне. Кроме США и горстки их прихлебателей.

Какое большинство, о чём Вы говорите? Напомню Кулеба только что был в Китае, если бы Китай безоговорочно поддерживал Россию, его не только бы не пригласил Ван И лично, но и близко к стране бы не подпустили!
Глава МИД Китая Ван И заявил, что хотя«условия и время» для мирных переговоров между Украиной и РФ «еще не созрели», КНР поддерживает все усилия, которые способствуют миру, и готова играть роль в прекращении огня и возобновлении диалога. Ван И также отметил, что война РФ против Украины продолжается уже третий год и сохраняет «риск эскалации и распространения».
Это из официального заявления МИД КНР.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39705
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 21:48
#9461
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Цитата:
saba:
Он страстно желает чтобы

Ничего он не желает, просто ему элементарно обидно.
Вот про коттеджи узнал намедни, что у нас не хуже.
Душа горит просто, сердце болит и мечется..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10709
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 23:13
#9462
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----Как жаль , однако ---***ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина снялась с Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.***
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
759
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 23:16
#9463
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Цитата:
111:
отключение электричества поможет

с какой-то не значимой вероятностью да. зато точно поможет включение...в цепь
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
759
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 23:17
#9464
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Цитата:
Гога:
Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина снялась с Олимпийских игр в Париже.

да пофиг вообще.
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