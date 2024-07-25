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≡ Правила снятия пенсионных накоплений собираются изменить в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49697
Правила снятия пенсионных накоплений собираются изменить в Казахстане
Отправлено: 25.07.24 - 17:41
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Минздрав предлагает исключить из правил использования пенсионных накоплений один из видов медицинских услуг. Соответствующий проект приказа появился на портале "Открытые НПА".
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
97
Re: Правила снятия пенсионных накоплений собираются изменить в...
Отправлено: 25.07.24 - 17:41
#1
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Минздрав предлагает исключить из правил использования пенсионных накоплений один из видов медицинских услуг.
что опять родственников набрали, уже и сюда свои руки дотянули. какое вам дело до моих накоплений?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6988
Re: Правила снятия пенсионных накоплений собираются изменить в...
Отправлено: 25.07.24 - 22:24
#2
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Где-то инфа пробежала про махинации с этими накоплениями, видимо спохватились поздно,хотя дантисты дерут три шкуры со своих клиентов в основном или большинстве тратят именно сюда
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15083
Правила снятия пенсионных накоплений собираются изменить в Казахстане
Отправлено: 25.07.24 - 22:29
#3
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А че можно было зубы новые поставить за счёт фонда? Я незнал. Надо было походу все заменить на новые, все равно деньги сгорят.
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