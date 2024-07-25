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Правила снятия пенсионных накоплений собираются изменить в Казахстане
Правила снятия пенсионных накоплений собираются изменить в Казахстане
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