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За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49697
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 13:24
Главного имама региона Бахытбека Тажимбета задержали в нетрезвом виде за рулем в селе Бурабай возле ночного клуба. Имам свою вину во время слушаний в районном Бурабайском суде отрицал, заявив, что употребляет только кумыс.
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Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 20:07
Цитата:
.....ну ты на всех мусульман ненаговаривай,да и по себе не суди......за слова то придётся отвечать...
111:
Все мусульмане бухают, все же люди.
Все мусульмане бухают, все же люди.
.....ну ты на всех мусульман ненаговаривай,да и по себе не суди......за слова то придётся отвечать...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24142
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 20:26
Цитата:
Я тоже человек, но почему-то не бухаю.
111:
Все мусульмане бухают, все же люди.
Все мусульмане бухают, все же люди.
Я тоже человек, но почему-то не бухаю.
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 21:25
Цитата:
Потому что ты неверный, атеист,не веришь в духовный мир. А нормальные правоверные бухают. Таким образом лечат душу от бесов разных)
maxsaf:
Я тоже человек, но почему-то не бухаю
Я тоже человек, но почему-то не бухаю
Потому что ты неверный, атеист,не веришь в духовный мир. А нормальные правоверные бухают. Таким образом лечат душу от бесов разных)
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 21:40
Цитата:
У вас там преимущественно геи, не знаю, может быть там, где правят они, меньше бухают.
Тоже задумался, видел ли когда нибудь пьяного гея и подловил себя на мысли, что нет..
maxsaf:
Я тоже человек, но почему-то не бухаю.
Я тоже человек, но почему-то не бухаю.
У вас там преимущественно геи, не знаю, может быть там, где правят они, меньше бухают.
Тоже задумался, видел ли когда нибудь пьяного гея и подловил себя на мысли, что нет..
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 21:42
Цитата:
Они сами на себя наговаривают, не я же спаиваю глав всех мусульман?
Значит надо расковырять всю шарашку и докопаться до истины, с кем он бухал постоянно в мечетях..
Ога, наверно христиане ему приносили туда водочки и украинские шматки сала?
родом из Шанхая2022:
ну ты на всех мусульман ненаговаривай,
ну ты на всех мусульман ненаговаривай,
Они сами на себя наговаривают, не я же спаиваю глав всех мусульман?
Значит надо расковырять всю шарашку и докопаться до истины, с кем он бухал постоянно в мечетях..
Ога, наверно христиане ему приносили туда водочки и украинские шматки сала?
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 21:44
Цитата:
....от темы не отвлекайся,начинаешь хвостом вилять,мы тебя услышали,что представляет собой неправоверный....
111:
У вас там преимущественно геи, не знаю, может быть там, где правят они, меньше бухают. Тоже задумался, видел ли когда нибудь пьяного гея и подловил себя на мысли, что нет..
У вас там преимущественно геи, не знаю, может быть там, где правят они, меньше бухают. Тоже задумался, видел ли когда нибудь пьяного гея и подловил себя на мысли, что нет..
....от темы не отвлекайся,начинаешь хвостом вилять,мы тебя услышали,что представляет собой неправоверный....
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 21:49
Цитата:
Ты к себе обращаешься на МЫ?
родом из Шанхая2022:
мы
мы
Ты к себе обращаешься на МЫ?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6320
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 21:59
Цитата:
Согласен 100 % с вами: - НАПУСКНОЕ всё это, как бы дань моде быть религиозным и якобы морально быть чище, но всё это и есть- как бы ЯКОБЫ, а внутри то ПУСТОТА - я много знаю своих коллег - богатых, вчера бухали с ним по чёрному, по девкам ходили- сегодня он совершив хадж и при чём и не один раз - как бы СВЯТОЙ, но я то знаю что в душе и по делам он как был БАРЫГОЙ , таким и остался.
Цитата:
Как сказал, Карл Маркс в письме своей дочери Эжен, по случаю заражением сифилисом: "....ничто человеческое нам не чуждо....".
Интересно, имам один пил или с бабами молодыми ???
[Исправлено: ACROS, 25.07.2024 - 23:00]
сайлау курманов:
выучат арабских слов и мозги молодым выносят,
выучат арабских слов и мозги молодым выносят,
Согласен 100 % с вами: - НАПУСКНОЕ всё это, как бы дань моде быть религиозным и якобы морально быть чище, но всё это и есть- как бы ЯКОБЫ, а внутри то ПУСТОТА - я много знаю своих коллег - богатых, вчера бухали с ним по чёрному, по девкам ходили- сегодня он совершив хадж и при чём и не один раз - как бы СВЯТОЙ, но я то знаю что в душе и по делам он как был БАРЫГОЙ , таким и остался.
Цитата:
Сабыр:
ГЛАВНЫЙ ИМАМ. КУмыс в 3 часа ночи в ночном клубе пил.
ГЛАВНЫЙ ИМАМ. КУмыс в 3 часа ночи в ночном клубе пил.
Как сказал, Карл Маркс в письме своей дочери Эжен, по случаю заражением сифилисом: "....ничто человеческое нам не чуждо....".
Интересно, имам один пил или с бабами молодыми ???
[Исправлено: ACROS, 25.07.2024 - 23:00]
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 22:07
Цитата:
Поймали около ночного клуба. Наверно ночью срочное совещание было)
ACROS:
Интересно, имам один пил или с бабами молодыми ???
Интересно, имам один пил или с бабами молодыми ???
Поймали около ночного клуба. Наверно ночью срочное совещание было)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6988
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 22:20
он совершив хадж и при чём и не один раз - как бы СВЯТОЙ
Мой дед ещё до революции ходил хадж,три года готовился и пешком посетил много городов и беседовал со многими людьми, везде встречали гостеприимно и доброжелательно. Вот это я понимаю и не стыдно назваться ҚАЖЫ. А летать самолётом это туристы и неболее
Мой дед ещё до революции ходил хадж,три года готовился и пешком посетил много городов и беседовал со многими людьми, везде встречали гостеприимно и доброжелательно. Вот это я понимаю и не стыдно назваться ҚАЖЫ. А летать самолётом это туристы и неболее
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 23:35
Цитата:
......не к тебе...МЫ
111:
Ты к себе обращаешься на МЫ?
Ты к себе обращаешься на МЫ?
......не к тебе...МЫ
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 26.07.24 - 00:21
.....и вообще все эти священнослужители - на самом деле обыкновенные люди, со своими страстями и пороками.Согрешил он не смертельно не убил,не украл,не прилюбодействовал,Всевышний простит его это ещё раз не смертный грех....есть более прискорбные примеры когда служители совершали грех и это прощалось....
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