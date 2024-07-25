НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49697
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 13:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главного имама региона Бахытбека Тажимбета задержали в нетрезвом виде за рулем в селе Бурабай возле ночного клуба. Имам свою вину во время слушаний в районном Бурабайском суде отрицал, заявив, что употребляет только кумыс.
Читать новость

р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1406
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 20:07
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Все мусульмане бухают, все же люди.

.....ну ты на всех мусульман ненаговаривай,да и по себе не суди......за слова то придётся отвечать...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24142
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 20:26
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Все мусульмане бухают, все же люди.

Я тоже человек, но почему-то не бухаю.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15083
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 21:25
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я тоже человек, но почему-то не бухаю

Потому что ты неверный, атеист,не веришь в духовный мир. А нормальные правоверные бухают. Таким образом лечат душу от бесов разных)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39705
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 21:40
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я тоже человек, но почему-то не бухаю.

У вас там преимущественно геи, не знаю, может быть там, где правят они, меньше бухают.
Тоже задумался, видел ли когда нибудь пьяного гея и подловил себя на мысли, что нет..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39705
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 21:42
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
ну ты на всех мусульман ненаговаривай,

Они сами на себя наговаривают, не я же спаиваю глав всех мусульман?
Значит надо расковырять всю шарашку и докопаться до истины, с кем он бухал постоянно в мечетях..
Ога, наверно христиане ему приносили туда водочки и украинские шматки сала?
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1406
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 21:44
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У вас там преимущественно геи, не знаю, может быть там, где правят они, меньше бухают. Тоже задумался, видел ли когда нибудь пьяного гея и подловил себя на мысли, что нет..

....от темы не отвлекайся,начинаешь хвостом вилять,мы тебя услышали,что представляет собой неправоверный.... :-( :-( :-(
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39705
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 21:49
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
мы

Ты к себе обращаешься на МЫ?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6320
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 21:59
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
выучат арабских слов и мозги молодым выносят,


Согласен 100 % с вами: - НАПУСКНОЕ всё это, как бы дань моде быть религиозным и якобы морально быть чище, но всё это и есть- как бы ЯКОБЫ, а внутри то ПУСТОТА - я много знаю своих коллег - богатых, вчера бухали с ним по чёрному, по девкам ходили- сегодня он совершив хадж и при чём и не один раз - как бы СВЯТОЙ, но я то знаю что в душе и по делам он как был БАРЫГОЙ , таким и остался.

Цитата:
Сабыр:
ГЛАВНЫЙ ИМАМ. КУмыс в 3 часа ночи в ночном клубе пил.


Как сказал, Карл Маркс в письме своей дочери Эжен, по случаю заражением сифилисом: "....ничто человеческое нам не чуждо....".
Интересно, имам один пил или с бабами молодыми ???

[Исправлено: ACROS, 25.07.2024 - 23:00]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15083
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 22:07
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Интересно, имам один пил или с бабами молодыми ???

Поймали около ночного клуба. Наверно ночью срочное совещание было)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6988
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 22:20
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
он совершив хадж и при чём и не один раз - как бы СВЯТОЙ
Мой дед ещё до революции ходил хадж,три года готовился и пешком посетил много городов и беседовал со многими людьми, везде встречали гостеприимно и доброжелательно. Вот это я понимаю и не стыдно назваться ҚАЖЫ. А летать самолётом это туристы и неболее
Профайл Посетить вебсайт
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1406
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 23:35
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты к себе обращаешься на МЫ?

......не к тебе...МЫ
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1406
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 26.07.24 - 00:21
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....и вообще все эти священнослужители - на самом деле обыкновенные люди, со своими страстями и пороками.Согрешил он не смертельно не убил,не украл,не прилюбодействовал,Всевышний простит его это ещё раз не смертный грех....есть более прискорбные примеры когда служители совершали грех и это прощалось....
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS