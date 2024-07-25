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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 18:22
Цитата:
Насколько я понял, что если будет с обеих сторон только конвенционное оружие - Россия даже пытаться не будет победить, там бюджеты несопоставимы. Поэтому сразу предлагается асимметричный ответ. Надеюсь слово асимметричный не надо переводить? Хотя не, лучше переведу - неравный. Чтобы понятно, откуда "на равных" взялось.
Skeptic:
А в чём глубинный смысл этого словосочетания?
А в чём глубинный смысл этого словосочетания?
Насколько я понял, что если будет с обеих сторон только конвенционное оружие - Россия даже пытаться не будет победить, там бюджеты несопоставимы. Поэтому сразу предлагается асимметричный ответ. Надеюсь слово асимметричный не надо переводить? Хотя не, лучше переведу - неравный. Чтобы понятно, откуда "на равных" взялось.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 18:26
Цитата:
В бОльшей части грешок за Вами , ещё и с апломбом, дескать я истина в последней инстанции, ну прав Путин во всем, где ещё найдёшь такого человека!
Skeptic:
Обычное выдавание желаемого
Обычное выдавание желаемого
В бОльшей части грешок за Вами , ещё и с апломбом, дескать я истина в последней инстанции, ну прав Путин во всем, где ещё найдёшь такого человека!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 18:32
Меня всегда прикалывает позиция Максафа!Он страстно желает чтобы в Казахстане и остальных бывших республиках было бы как при Союзе,ну или хотя бы как в России. При этом желает жить сам как в капиталистической Канаде. Такое вот единство и борьба противоречий
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 19:05
Цитата:
Не моя музыка, но уважаю как человека со всеми его недостатками! У нас были его фанаты в 80х годах , чуть ли не все его песни с разных квартирников доставали. Мне нравятся его сатирически-юмористические песни. Про Канатчикову дачу, Ой Вань и т.д.
таноми52:
Сегодня день памяти Владимира Высоцкого...
Сегодня день памяти Владимира Высоцкого...
Не моя музыка, но уважаю как человека со всеми его недостатками! У нас были его фанаты в 80х годах , чуть ли не все его песни с разных квартирников доставали. Мне нравятся его сатирически-юмористические песни. Про Канатчикову дачу, Ой Вань и т.д.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 19:07
Цитата:
Главное чтобы от этого ассиметричного ответа нам не досталось и всему миру тоже!
maxsaf:
Надеюсь слово асимметричный не надо переводить? Хотя не, лучше переведу - неравный.
Надеюсь слово асимметричный не надо переводить? Хотя не, лучше переведу - неравный.
Главное чтобы от этого ассиметричного ответа нам не досталось и всему миру тоже!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 19:54
Цитата:
Не, я желаю, чтобы было как в Канаде, но вам это вообще не понравится
saba:
Меня всегда прикалывает позиция Максафа!Он страстно желает чтобы в Казахстане и остальных бывших республиках было бы как при Союзе,ну или хотя бы как в России. При этом желает жить сам как в капиталистической Канаде. Такое вот единство и борьба противоречий
Меня всегда прикалывает позиция Максафа!Он страстно желает чтобы в Казахстане и остальных бывших республиках было бы как при Союзе,ну или хотя бы как в России. При этом желает жить сам как в капиталистической Канаде. Такое вот единство и борьба противоречий
Не, я желаю, чтобы было как в Канаде, но вам это вообще не понравится
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 19:59
Цитата:
Конечно достанется, всем достанется. Сейчас любой чих влияет на миропорядок, причем, как правило, в плохую сторону.
saba:
Главное чтобы от этого ассиметричного ответа нам не досталось и всему миру тоже!
Главное чтобы от этого ассиметричного ответа нам не досталось и всему миру тоже!
Конечно достанется, всем достанется. Сейчас любой чих влияет на миропорядок, причем, как правило, в плохую сторону.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 21:19
Цитата:
Ни один человек в мире не может быть правым во всём.
Но в ситуации с Украиной правда на все 100% за Путиным/Россией. Не зря подавляющее большинство человечества на их стороне. Кроме США и горстки их прихлебателей.
saba:
ну прав Путин во всем
ну прав Путин во всем
Ни один человек в мире не может быть правым во всём.
Но в ситуации с Украиной правда на все 100% за Путиным/Россией. Не зря подавляющее большинство человечества на их стороне. Кроме США и горстки их прихлебателей.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39705
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 21:44
Цитата:
Мда уж..
Тут только отключение электричества поможет..
Skeptic:
правда на все 100% за Путиным/
правда на все 100% за Путиным/
Мда уж..
Тут только отключение электричества поможет..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 21:46
Цитата:
Какое большинство, о чём Вы говорите? Напомню Кулеба только что был в Китае, если бы Китай безоговорочно поддерживал Россию, его не только бы не пригласил Ван И лично, но и близко к стране бы не подпустили!
Глава МИД Китая Ван И заявил, что хотя«условия и время» для мирных переговоров между Украиной и РФ «еще не созрели», КНР поддерживает все усилия, которые способствуют миру, и готова играть роль в прекращении огня и возобновлении диалога. Ван И также отметил, что война РФ против Украины продолжается уже третий год и сохраняет «риск эскалации и распространения».
Это из официального заявления МИД КНР.
Skeptic:
Не зря подавляющее большинство человечества на их стороне. Кроме США и горстки их прихлебателей.
Не зря подавляющее большинство человечества на их стороне. Кроме США и горстки их прихлебателей.
Какое большинство, о чём Вы говорите? Напомню Кулеба только что был в Китае, если бы Китай безоговорочно поддерживал Россию, его не только бы не пригласил Ван И лично, но и близко к стране бы не подпустили!
Глава МИД Китая Ван И заявил, что хотя«условия и время» для мирных переговоров между Украиной и РФ «еще не созрели», КНР поддерживает все усилия, которые способствуют миру, и готова играть роль в прекращении огня и возобновлении диалога. Ван И также отметил, что война РФ против Украины продолжается уже третий год и сохраняет «риск эскалации и распространения».
Это из официального заявления МИД КНР.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39705
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 21:48
Цитата:
Ничего он не желает, просто ему элементарно обидно.
Вот про коттеджи узнал намедни, что у нас не хуже.
Душа горит просто, сердце болит и мечется..
saba:
Он страстно желает чтобы
Он страстно желает чтобы
Ничего он не желает, просто ему элементарно обидно.
Вот про коттеджи узнал намедни, что у нас не хуже.
Душа горит просто, сердце болит и мечется..
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