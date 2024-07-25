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За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
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